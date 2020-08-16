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مدير بيئة مكة يقدم تعازيه لذوي غريقي سد صعب بالطائف

شدد بالابتعاد عن المستنقعات المائية

قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، تعازيه لأسرة شخصين غرقا في سد صعب بمحافظة الطائف، سائلاً الله تعالى، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، معربًا عن أسفه لهذا الحادث الأليم.

وشدد "الغامدي" على أهمية وضرورة توعية المواطنين والمقيمين بخطورة السباحة في السدود وعدم الاقتراب منها أو من المستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار رغم وجود العديد من اللوحات التحذيرية بالسد.

وقال إن "سد صعب" من السدود الترابية، ويقع في وادي صعب جنوب غرب الطائف على بعد نحو كيلومترين اثنين من ناحية المثناة٬ وأنشئ العام 1396هـ، ويبلغ طول السد 290 مترًا، وارتفاع المفيض - 7 أمتار، وارتفاع السد 9 أمتار، والسعة التخزينية للسد 500 ألف م3، والتخزين الحالي له 431122 م3 ، وبلغ المنسوب الحالي 6.5 متر .

وأهاب "الغامدي" بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

وقدم شكره للدفاع المدني، قائلاً: ليس كافيًا منا تقديم الشكر والثناء لهذا الجهاز بل علينا التعاون معه ومساعدته بتحقيق عناصر الوقاية ابتداءً بالتقيد بقواعد السلامة العامة والاستجابة لتوجيهاته التي تعمل على المحافظة على مقاصد الشريعة في حفظ النفس الإنسانية وحمايتها ودفع الأضرار والأخطار عنها، وإلى وسائل الإعلام المختلفة على جهودها في إيصال رسائل التوعية لنشر الوعي بين المواطنين، وهو عمل بلا شك عظيم يستحق فاعله أعظم الثواب.

وكانت فرق من الدفاع المدني بمحافظة الطائف، انتشلت مساء أمس السبت، جثة لشخص، بينما عثرت فرق الإنقاذ صباح اليوم الأحد، على الثاني.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير بيئة مكة يقدم تعازيه لذوي غريقي سد صعب بالطائف
سبق

قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، تعازيه لأسرة شخصين غرقا في سد صعب بمحافظة الطائف، سائلاً الله تعالى، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، معربًا عن أسفه لهذا الحادث الأليم.

وشدد "الغامدي" على أهمية وضرورة توعية المواطنين والمقيمين بخطورة السباحة في السدود وعدم الاقتراب منها أو من المستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار رغم وجود العديد من اللوحات التحذيرية بالسد.

وقال إن "سد صعب" من السدود الترابية، ويقع في وادي صعب جنوب غرب الطائف على بعد نحو كيلومترين اثنين من ناحية المثناة٬ وأنشئ العام 1396هـ، ويبلغ طول السد 290 مترًا، وارتفاع المفيض - 7 أمتار، وارتفاع السد 9 أمتار، والسعة التخزينية للسد 500 ألف م3، والتخزين الحالي له 431122 م3 ، وبلغ المنسوب الحالي 6.5 متر .

وأهاب "الغامدي" بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

وقدم شكره للدفاع المدني، قائلاً: ليس كافيًا منا تقديم الشكر والثناء لهذا الجهاز بل علينا التعاون معه ومساعدته بتحقيق عناصر الوقاية ابتداءً بالتقيد بقواعد السلامة العامة والاستجابة لتوجيهاته التي تعمل على المحافظة على مقاصد الشريعة في حفظ النفس الإنسانية وحمايتها ودفع الأضرار والأخطار عنها، وإلى وسائل الإعلام المختلفة على جهودها في إيصال رسائل التوعية لنشر الوعي بين المواطنين، وهو عمل بلا شك عظيم يستحق فاعله أعظم الثواب.

وكانت فرق من الدفاع المدني بمحافظة الطائف، انتشلت مساء أمس السبت، جثة لشخص، بينما عثرت فرق الإنقاذ صباح اليوم الأحد، على الثاني.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:32 PM

مدير بيئة مكة يقدم تعازيه لذوي غريقي سد صعب بالطائف

شدد بالابتعاد عن المستنقعات المائية

A A A
عبدالله الراجحي - الطائف
4
1,282

قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، تعازيه لأسرة شخصين غرقا في سد صعب بمحافظة الطائف، سائلاً الله تعالى، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، معربًا عن أسفه لهذا الحادث الأليم.

وشدد "الغامدي" على أهمية وضرورة توعية المواطنين والمقيمين بخطورة السباحة في السدود وعدم الاقتراب منها أو من المستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار رغم وجود العديد من اللوحات التحذيرية بالسد.

وقال إن "سد صعب" من السدود الترابية، ويقع في وادي صعب جنوب غرب الطائف على بعد نحو كيلومترين اثنين من ناحية المثناة٬ وأنشئ العام 1396هـ، ويبلغ طول السد 290 مترًا، وارتفاع المفيض - 7 أمتار، وارتفاع السد 9 أمتار، والسعة التخزينية للسد 500 ألف م3، والتخزين الحالي له 431122 م3 ، وبلغ المنسوب الحالي 6.5 متر .

وأهاب "الغامدي" بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.

وقدم شكره للدفاع المدني، قائلاً: ليس كافيًا منا تقديم الشكر والثناء لهذا الجهاز بل علينا التعاون معه ومساعدته بتحقيق عناصر الوقاية ابتداءً بالتقيد بقواعد السلامة العامة والاستجابة لتوجيهاته التي تعمل على المحافظة على مقاصد الشريعة في حفظ النفس الإنسانية وحمايتها ودفع الأضرار والأخطار عنها، وإلى وسائل الإعلام المختلفة على جهودها في إيصال رسائل التوعية لنشر الوعي بين المواطنين، وهو عمل بلا شك عظيم يستحق فاعله أعظم الثواب.

وكانت فرق من الدفاع المدني بمحافظة الطائف، انتشلت مساء أمس السبت، جثة لشخص، بينما عثرت فرق الإنقاذ صباح اليوم الأحد، على الثاني.

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