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أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

4040 جولة رقابية طالت 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات، أمس، 64 منشأة تجاريةً لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وتضمّنت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية، قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

أمانة محافظة جدة

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أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات، أمس، 64 منشأة تجاريةً لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وتضمّنت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية، قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:20 PM

أمانة جدة تغلق 64 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

4040 جولة رقابية طالت 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة بالمحافظات، أمس، 64 منشأة تجاريةً لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الاحترازية، من أصل 83 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الالتزام بتطبيق توكلنا، وعدد من المخالفات الوقائية.

وتضمّنت الجهود الرقابية 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بواقع 4040 جولة رقابية، قامت بها الأمانة مع عدد من الجهات المعنية بمراقبة التأكد من اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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