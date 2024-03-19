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بالفيديو.. أهم نصيحة من بريطانية مصابة بكورونا

قالت: قلبي ينبض 10 أضعاف معدله الطبيعي

وجّهت امرأة بريطانية مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصائح لكل الأصحاء؛ حتى لا يصابوا بالمرض القاتل؛ وذلك عبر فيديو حقق انتشارًا على مواقع التواصل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، في الفيديو تظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، وتقول بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة؛ حيث "لا تستطيع التنفس".

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد 19".

وقالت المريضة: إنها لا يمكنها التنفس دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين؛ مشيرة إلى أن "قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي".

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن "أن يضع السجائر جانبًا، أنت تريد رئتيك".

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شيء يعرّضهم لفيروس كورونا؛ حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

امرأة بريطانية فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. أهم نصيحة من بريطانية مصابة بكورونا
سبق

وجّهت امرأة بريطانية مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصائح لكل الأصحاء؛ حتى لا يصابوا بالمرض القاتل؛ وذلك عبر فيديو حقق انتشارًا على مواقع التواصل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، في الفيديو تظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، وتقول بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة؛ حيث "لا تستطيع التنفس".

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد 19".

وقالت المريضة: إنها لا يمكنها التنفس دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين؛ مشيرة إلى أن "قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي".

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن "أن يضع السجائر جانبًا، أنت تريد رئتيك".

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شيء يعرّضهم لفيروس كورونا؛ حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:32 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:52 AM

بالفيديو.. أهم نصيحة من بريطانية مصابة بكورونا

قالت: قلبي ينبض 10 أضعاف معدله الطبيعي

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
15,929

وجّهت امرأة بريطانية مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصائح لكل الأصحاء؛ حتى لا يصابوا بالمرض القاتل؛ وذلك عبر فيديو حقق انتشارًا على مواقع التواصل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، في الفيديو تظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، وتقول بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة؛ حيث "لا تستطيع التنفس".

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد 19".

وقالت المريضة: إنها لا يمكنها التنفس دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين؛ مشيرة إلى أن "قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي".

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن "أن يضع السجائر جانبًا، أنت تريد رئتيك".

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شيء يعرّضهم لفيروس كورونا؛ حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

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