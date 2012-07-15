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"الدعجاني" يحتفل بزفاف نجليه في الطائف

احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.

وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.

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"الدعجاني" يحتفل بزفاف نجليه في الطائف
سبق

احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.

وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:11 AM

"الدعجاني" يحتفل بزفاف نجليه في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.

وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,006
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,842
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,986
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,784

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