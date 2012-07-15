"الدعجاني" يحتفل بزفاف نجليه في الطائف

احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.
وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.
وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.
وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل مقبول سالم الدعجاني بزواج نجليه "سلمان وشذيان"؛ وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بالطائف.
وحضر الحفل عددٌ من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين حضروا لمشاركة العريسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة.