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"مدني" عسير تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

دعا إلى الابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم، على أرجاء المنطقة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر مع مراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

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"مدني" عسير تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم، على أرجاء المنطقة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر مع مراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:44 PM

"مدني" عسير تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

دعا إلى الابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر بسبب ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم، على أرجاء المنطقة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبَرَد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسبّبات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر مع مراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

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