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بعد إصابة النمرة "ناديا" بكورونا.. رسالة من نادي الإبل لمُلاكها: احم منقيتك

يرجّح انتقال العدوى لها من حارس كان يعتني بها بحديقة حيوانات بنيويورك

وجّه نادي الإبل رسالة توعوية لمُلاك الإبل بضرورة التأكّد من سلامة المالك وراعي الإبل من فيروس "كورونا"؛ وذلك بعد أن أكّدت المختبرات الطبية الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إصابة أنثى النمر "ناديا" بفيروس كورونا وترجيح السبب في انتقال العدوى إلى أنثى النمر الموجودة في حديقة حيوانات في مدينة نيويورك من أحد حرّاس الحديقة الذي كان يعتني بها.

وقال نادي الإبل في رسالته للمُلاك عبر منشور "إنفوجرفيك": "أنثى نمر تصاب بفيروس كورونا من الإنسان المخالط لها، حافظ على سلامة إبلك بالتأكد من سلامتك وسلامة الراعي المخالط لها والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبُعد عن المخالطة الاجتماعية وغسل اليدين باستمرار".

وتابع: "احم منقيتك من الإصابة بتجنب مخالطة المنقيات الأخرى، فالإصابة الواحدة قد تفتك بالمنقية كاملة".

نادي الإبل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إصابة النمرة "ناديا" بكورونا.. رسالة من نادي الإبل لمُلاكها: احم منقيتك
سبق

وجّه نادي الإبل رسالة توعوية لمُلاك الإبل بضرورة التأكّد من سلامة المالك وراعي الإبل من فيروس "كورونا"؛ وذلك بعد أن أكّدت المختبرات الطبية الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إصابة أنثى النمر "ناديا" بفيروس كورونا وترجيح السبب في انتقال العدوى إلى أنثى النمر الموجودة في حديقة حيوانات في مدينة نيويورك من أحد حرّاس الحديقة الذي كان يعتني بها.

وقال نادي الإبل في رسالته للمُلاك عبر منشور "إنفوجرفيك": "أنثى نمر تصاب بفيروس كورونا من الإنسان المخالط لها، حافظ على سلامة إبلك بالتأكد من سلامتك وسلامة الراعي المخالط لها والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبُعد عن المخالطة الاجتماعية وغسل اليدين باستمرار".

وتابع: "احم منقيتك من الإصابة بتجنب مخالطة المنقيات الأخرى، فالإصابة الواحدة قد تفتك بالمنقية كاملة".

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:56 PM

بعد إصابة النمرة "ناديا" بكورونا.. رسالة من نادي الإبل لمُلاكها: احم منقيتك

يرجّح انتقال العدوى لها من حارس كان يعتني بها بحديقة حيوانات بنيويورك

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مسلّم الهواملة - الرياض
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وجّه نادي الإبل رسالة توعوية لمُلاك الإبل بضرورة التأكّد من سلامة المالك وراعي الإبل من فيروس "كورونا"؛ وذلك بعد أن أكّدت المختبرات الطبية الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إصابة أنثى النمر "ناديا" بفيروس كورونا وترجيح السبب في انتقال العدوى إلى أنثى النمر الموجودة في حديقة حيوانات في مدينة نيويورك من أحد حرّاس الحديقة الذي كان يعتني بها.

وقال نادي الإبل في رسالته للمُلاك عبر منشور "إنفوجرفيك": "أنثى نمر تصاب بفيروس كورونا من الإنسان المخالط لها، حافظ على سلامة إبلك بالتأكد من سلامتك وسلامة الراعي المخالط لها والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبُعد عن المخالطة الاجتماعية وغسل اليدين باستمرار".

وتابع: "احم منقيتك من الإصابة بتجنب مخالطة المنقيات الأخرى، فالإصابة الواحدة قد تفتك بالمنقية كاملة".

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