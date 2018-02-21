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بالصور .. العرضية الجنوبية تضبط لحومًا وخضراوات فاسدة في العرضيات

بتنسيق مع الجهات الأمنية

ضبطت بلدية العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات في جولات رقابية، وبتنسيق مع الجهات الأمنية، عددًا من المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركزي العرضية الجنوبية والويد، تضمنت "لحومًا ودجاجًا وخضراوات فاسدة ودقيقًا وورقيات وأواني تالفة".

وقال رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبدالعزيز بن سعيد الشهراني: إن تلك الجولات ضمن العمل اليومي، وبتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف: "نتج عن تلك الجولات ضبط هذه المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركز العرضية الجنوبية: 5 كيلوات لحوم فاسدة، و8 كيلوات دجاج فاسد، و8 كيلوات سلطات فاسدة، و30 كيلو دقيق تالف، و3 كيلوات فواكه فاسدة، وعدد من الأواني التالفة".

وتابع: "كما نتج عن الجولات الرقابية بمركز الويد مخالفات وأطعمة فاسدة؛ حيث تم ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة، 10 كيلوات دجاج فاسد، و25 كيلو بصل تالف، و15 كيلو بطاطس تالف، و5 كيلوات ورقيات تالفة، وكمية إيدمات تالفة، و2 كيلو بهارات مكشوفة، أوان تالفة.

وأكد "الشهراني" أنه تم إكمال اللازم حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتمت مصادرة المواد التالفة، وإغلاق محلات مخالفة حتى يتم إكمال اللازم بحقهم، موضحًا أن البلدية تعمل على الرقابة الصحية طوال ٢٤ ساعة، ضمن فرق عمل مخصصة لذلك، وتسعى للحفاظ على الصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور .. العرضية الجنوبية تضبط لحومًا وخضراوات فاسدة في العرضيات
سبق

ضبطت بلدية العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات في جولات رقابية، وبتنسيق مع الجهات الأمنية، عددًا من المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركزي العرضية الجنوبية والويد، تضمنت "لحومًا ودجاجًا وخضراوات فاسدة ودقيقًا وورقيات وأواني تالفة".

وقال رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبدالعزيز بن سعيد الشهراني: إن تلك الجولات ضمن العمل اليومي، وبتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف: "نتج عن تلك الجولات ضبط هذه المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركز العرضية الجنوبية: 5 كيلوات لحوم فاسدة، و8 كيلوات دجاج فاسد، و8 كيلوات سلطات فاسدة، و30 كيلو دقيق تالف، و3 كيلوات فواكه فاسدة، وعدد من الأواني التالفة".

وتابع: "كما نتج عن الجولات الرقابية بمركز الويد مخالفات وأطعمة فاسدة؛ حيث تم ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة، 10 كيلوات دجاج فاسد، و25 كيلو بصل تالف، و15 كيلو بطاطس تالف، و5 كيلوات ورقيات تالفة، وكمية إيدمات تالفة، و2 كيلو بهارات مكشوفة، أوان تالفة.

وأكد "الشهراني" أنه تم إكمال اللازم حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتمت مصادرة المواد التالفة، وإغلاق محلات مخالفة حتى يتم إكمال اللازم بحقهم، موضحًا أن البلدية تعمل على الرقابة الصحية طوال ٢٤ ساعة، ضمن فرق عمل مخصصة لذلك، وتسعى للحفاظ على الصحة العامة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
06:18 PM

بالصور .. العرضية الجنوبية تضبط لحومًا وخضراوات فاسدة في العرضيات

بتنسيق مع الجهات الأمنية

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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ضبطت بلدية العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات في جولات رقابية، وبتنسيق مع الجهات الأمنية، عددًا من المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركزي العرضية الجنوبية والويد، تضمنت "لحومًا ودجاجًا وخضراوات فاسدة ودقيقًا وورقيات وأواني تالفة".

وقال رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبدالعزيز بن سعيد الشهراني: إن تلك الجولات ضمن العمل اليومي، وبتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف: "نتج عن تلك الجولات ضبط هذه المخالفات والأطعمة الفاسدة بمركز العرضية الجنوبية: 5 كيلوات لحوم فاسدة، و8 كيلوات دجاج فاسد، و8 كيلوات سلطات فاسدة، و30 كيلو دقيق تالف، و3 كيلوات فواكه فاسدة، وعدد من الأواني التالفة".

وتابع: "كما نتج عن الجولات الرقابية بمركز الويد مخالفات وأطعمة فاسدة؛ حيث تم ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة، 10 كيلوات دجاج فاسد، و25 كيلو بصل تالف، و15 كيلو بطاطس تالف، و5 كيلوات ورقيات تالفة، وكمية إيدمات تالفة، و2 كيلو بهارات مكشوفة، أوان تالفة.

وأكد "الشهراني" أنه تم إكمال اللازم حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتمت مصادرة المواد التالفة، وإغلاق محلات مخالفة حتى يتم إكمال اللازم بحقهم، موضحًا أن البلدية تعمل على الرقابة الصحية طوال ٢٤ ساعة، ضمن فرق عمل مخصصة لذلك، وتسعى للحفاظ على الصحة العامة.

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