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الهلال بـ الأرض والجمهور يسعى لتخطي عقبة أبها .. والاتحاد يستضيف الرائد

قمة القصيم تجمع التعاون والحزم .. في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

في الرياض يستضيف الهلال نظيره الصاعد حديثًا أبها عند الساعة 7:00م على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال لحصد النقاط الثلاث لتسجيل بداية مثالية بأقل الجهد، وحتى لا تتعرض عناصره لأي إصابة تعيقه عن مواصلة الحضور الآسيوي والمحلي.

في المقابل يسعى الضيف لتسجيل مفاجأة بانتصاره على عملاق المسابقة تاريخيًا أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" وفي تمام 8:45 م يسعى الاتحاد هو الآخر لحصد نقاط مواجهته مع الرائد بأقل مجهود تحضيرًا لمواجهة الهلال آسيويًا الثلاثاء المقبل، فيما يسعى الرائد هو الآخر لاستغلال تشتت الاتحاد آسيويًا وعربيًا والخروج بنقاط المواجهة أو بنقطة على أقل تقدير .

وفي ديربي القصيم يسعى التعاون بطل كأس الملك لتجاوز الحزم عندما يستضيفه على ملعب الملك عبدالله بالقصيم عند الساعة 7:10م ، وتميل الكفة الفنية لفريق التعاون ولاسيما أنه يملك استقرارًا فنيًا أكبر بإبقائه على السبعة الأجانب فيما تم إبعاد جهاد الحسين بتقرير فني وذلك بعد قرار خفض الأجانب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال بـ الأرض والجمهور يسعى لتخطي عقبة أبها .. والاتحاد يستضيف الرائد
سبق

تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

في الرياض يستضيف الهلال نظيره الصاعد حديثًا أبها عند الساعة 7:00م على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال لحصد النقاط الثلاث لتسجيل بداية مثالية بأقل الجهد، وحتى لا تتعرض عناصره لأي إصابة تعيقه عن مواصلة الحضور الآسيوي والمحلي.

في المقابل يسعى الضيف لتسجيل مفاجأة بانتصاره على عملاق المسابقة تاريخيًا أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" وفي تمام 8:45 م يسعى الاتحاد هو الآخر لحصد نقاط مواجهته مع الرائد بأقل مجهود تحضيرًا لمواجهة الهلال آسيويًا الثلاثاء المقبل، فيما يسعى الرائد هو الآخر لاستغلال تشتت الاتحاد آسيويًا وعربيًا والخروج بنقاط المواجهة أو بنقطة على أقل تقدير .

وفي ديربي القصيم يسعى التعاون بطل كأس الملك لتجاوز الحزم عندما يستضيفه على ملعب الملك عبدالله بالقصيم عند الساعة 7:10م ، وتميل الكفة الفنية لفريق التعاون ولاسيما أنه يملك استقرارًا فنيًا أكبر بإبقائه على السبعة الأجانب فيما تم إبعاد جهاد الحسين بتقرير فني وذلك بعد قرار خفض الأجانب.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:19 AM

الهلال بـ الأرض والجمهور يسعى لتخطي عقبة أبها .. والاتحاد يستضيف الرائد

قمة القصيم تجمع التعاون والحزم .. في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
10
1,486

تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

في الرياض يستضيف الهلال نظيره الصاعد حديثًا أبها عند الساعة 7:00م على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال لحصد النقاط الثلاث لتسجيل بداية مثالية بأقل الجهد، وحتى لا تتعرض عناصره لأي إصابة تعيقه عن مواصلة الحضور الآسيوي والمحلي.

في المقابل يسعى الضيف لتسجيل مفاجأة بانتصاره على عملاق المسابقة تاريخيًا أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" وفي تمام 8:45 م يسعى الاتحاد هو الآخر لحصد نقاط مواجهته مع الرائد بأقل مجهود تحضيرًا لمواجهة الهلال آسيويًا الثلاثاء المقبل، فيما يسعى الرائد هو الآخر لاستغلال تشتت الاتحاد آسيويًا وعربيًا والخروج بنقاط المواجهة أو بنقطة على أقل تقدير .

وفي ديربي القصيم يسعى التعاون بطل كأس الملك لتجاوز الحزم عندما يستضيفه على ملعب الملك عبدالله بالقصيم عند الساعة 7:10م ، وتميل الكفة الفنية لفريق التعاون ولاسيما أنه يملك استقرارًا فنيًا أكبر بإبقائه على السبعة الأجانب فيما تم إبعاد جهاد الحسين بتقرير فني وذلك بعد قرار خفض الأجانب.

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