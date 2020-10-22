النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف" تغرّم عددًا من المنشآت أكثر من 100 ألف ريال

بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية لحماية المريض والممارسين الصحيين

غرّمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بعض المنشآت الصحية الأهلية، بما يزيد على 100 ألف ريال؛ بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية التي وُضعت لحماية المريض والممارسين الصحيين من العدوى.

وأكد مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، أن الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة، رصدت ٦١ مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت: (مستوصفات، ومجمعات طبية، ومراكز فحص العمالة، ومستشفيات، ومحال نظارات، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة).

وأشار المطيري إلى أنه تم القيام بـ٢٢٣ جولة على منشآت القطاع الخاص؛ لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد العديد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.

ودعا "المطيري" أصحاب هذه المراكز والمجمعات والمستشفيات الخاصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات النظامية في حال عدم تطبيق الاحترازات والتعليمات المطلوبة، والتي وُضعت من أجل تقديم خدمات طبية ورعاية طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير التي تراعي صحة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الطائف" تغرّم عددًا من المنشآت أكثر من 100 ألف ريال
سبق

غرّمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بعض المنشآت الصحية الأهلية، بما يزيد على 100 ألف ريال؛ بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية التي وُضعت لحماية المريض والممارسين الصحيين من العدوى.

وأكد مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، أن الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة، رصدت ٦١ مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت: (مستوصفات، ومجمعات طبية، ومراكز فحص العمالة، ومستشفيات، ومحال نظارات، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة).

وأشار المطيري إلى أنه تم القيام بـ٢٢٣ جولة على منشآت القطاع الخاص؛ لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد العديد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.

ودعا "المطيري" أصحاب هذه المراكز والمجمعات والمستشفيات الخاصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات النظامية في حال عدم تطبيق الاحترازات والتعليمات المطلوبة، والتي وُضعت من أجل تقديم خدمات طبية ورعاية طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير التي تراعي صحة المواطن والمقيم.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:57 PM

"صحة الطائف" تغرّم عددًا من المنشآت أكثر من 100 ألف ريال

بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية لحماية المريض والممارسين الصحيين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
407

غرّمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بعض المنشآت الصحية الأهلية، بما يزيد على 100 ألف ريال؛ بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية التي وُضعت لحماية المريض والممارسين الصحيين من العدوى.

وأكد مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، أن الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة، رصدت ٦١ مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت: (مستوصفات، ومجمعات طبية، ومراكز فحص العمالة، ومستشفيات، ومحال نظارات، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة).

وأشار المطيري إلى أنه تم القيام بـ٢٢٣ جولة على منشآت القطاع الخاص؛ لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد العديد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.

ودعا "المطيري" أصحاب هذه المراكز والمجمعات والمستشفيات الخاصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات النظامية في حال عدم تطبيق الاحترازات والتعليمات المطلوبة، والتي وُضعت من أجل تقديم خدمات طبية ورعاية طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير التي تراعي صحة المواطن والمقيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,146
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,615
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,311
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة