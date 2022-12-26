مكة.. مدير أسواق النفع العام يجتمع بمستثمري مسالخ العاصمة المقدسة

لإعداد الخطط التنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى استعداداً لرمضان والحج

عقد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، اجتماعاً بعدد من المستثمرين في مجال تشغيل المسالخ في العاصمة المقدسة.

يأتي هذا الاجتماع لإعداد الخطط التنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، ومناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المبارك عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، ومناقشة طريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.

ويستهدف اللقاء أيضًا بحث الاستعدادات لموسم حج العام الحالي 1443هـ، ودراسة التحديات ووضع البرنامج السنوي المختص بعيد الأضحى المبارك والذي يخضع للتقييم والتطوير والزيادة، وتكثيف الرقابة، ومناقشة الدراسة التي أعدت حول مسالخ العاصمة العاصمة ودعم المبادرات، بالإضافة إلى تقييم مبادرات التطبيقات الإلكترونية للأضاحي، مثل تطبيقات بيع اللحوم عن طريق التطبيقات الإلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي كامل؛ لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين لمنازلهم دون الحاجة للذهاب للمسالخ؛ لتجنيب المواطنين الازدحام بالمسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة، بالتنسيق من الجهات ذات العلاقة.