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مجمع الملك فهد ينظّم ندوة عالمية عن تعليم القرآن لذوي الإعاقة

مطلع صفر المقبل.. وبرعاية "آل الشيخ"

يقيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة مطلع شهر صفر المقبل من العام ١٤٤١هـ، تحت عنوان "تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة.. تقويم للواقع واستشراف للمستقبل". برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

تأتي الندوة ضمن مشروعات المجمع العلمية في سبيل خدمة كتاب الله والعناية بعلومه لذوي الإعاقة، حيث عمل المجمع على طباعة مصحف المدينة النبوية بطريقة (برايل)، ومشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة (الفاتحة وجزء عمَّ)، وموقع تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي.

وتأتي هذه الندوة مكملة لهذه المسيرة المباركة، ولتحقق عدة أهداف علمية واعدة تصب في خدمة فئة مهمة من المجتمع كإيصال تعليم القرآن الكريم ومعانيه بالصورة الميسرة، وتيسير تعلمه ودراسة علومه وأحكامه في العالم الإسلامي، ووضع الحلول المؤدية للتغلب على تحديات تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة، وإبراز الجهود والإنجازات التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستشراف الرؤى والآفاق المستقبلية التي يمكن الوصول إليها في هذا الصدد.

وأعرب الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موافقته الكريمة على إقامة هذه الندوة، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لرعايته الكريمة واهتمامه في متابعة إنجازات ومشاريع المجمع في جميع مراحلها الإنشائية والتطويرية؛ وذلك حرصاً منه على استمرار مسيرة العطاء، والتفوق في خدمة القرآن الكريم، وعلى إبقاء هذا الصرح المبارك منارة في خدمة كتاب الله تعالى في كافة أنحاء العالم.

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مجمع الملك فهد ينظّم ندوة عالمية عن تعليم القرآن لذوي الإعاقة
سبق

يقيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة مطلع شهر صفر المقبل من العام ١٤٤١هـ، تحت عنوان "تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة.. تقويم للواقع واستشراف للمستقبل". برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

تأتي الندوة ضمن مشروعات المجمع العلمية في سبيل خدمة كتاب الله والعناية بعلومه لذوي الإعاقة، حيث عمل المجمع على طباعة مصحف المدينة النبوية بطريقة (برايل)، ومشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة (الفاتحة وجزء عمَّ)، وموقع تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي.

وتأتي هذه الندوة مكملة لهذه المسيرة المباركة، ولتحقق عدة أهداف علمية واعدة تصب في خدمة فئة مهمة من المجتمع كإيصال تعليم القرآن الكريم ومعانيه بالصورة الميسرة، وتيسير تعلمه ودراسة علومه وأحكامه في العالم الإسلامي، ووضع الحلول المؤدية للتغلب على تحديات تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة، وإبراز الجهود والإنجازات التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستشراف الرؤى والآفاق المستقبلية التي يمكن الوصول إليها في هذا الصدد.

وأعرب الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موافقته الكريمة على إقامة هذه الندوة، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لرعايته الكريمة واهتمامه في متابعة إنجازات ومشاريع المجمع في جميع مراحلها الإنشائية والتطويرية؛ وذلك حرصاً منه على استمرار مسيرة العطاء، والتفوق في خدمة القرآن الكريم، وعلى إبقاء هذا الصرح المبارك منارة في خدمة كتاب الله تعالى في كافة أنحاء العالم.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
04:16 PM

مجمع الملك فهد ينظّم ندوة عالمية عن تعليم القرآن لذوي الإعاقة

مطلع صفر المقبل.. وبرعاية "آل الشيخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة مطلع شهر صفر المقبل من العام ١٤٤١هـ، تحت عنوان "تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة.. تقويم للواقع واستشراف للمستقبل". برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

تأتي الندوة ضمن مشروعات المجمع العلمية في سبيل خدمة كتاب الله والعناية بعلومه لذوي الإعاقة، حيث عمل المجمع على طباعة مصحف المدينة النبوية بطريقة (برايل)، ومشروع تفسير معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة (الفاتحة وجزء عمَّ)، وموقع تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي.

وتأتي هذه الندوة مكملة لهذه المسيرة المباركة، ولتحقق عدة أهداف علمية واعدة تصب في خدمة فئة مهمة من المجتمع كإيصال تعليم القرآن الكريم ومعانيه بالصورة الميسرة، وتيسير تعلمه ودراسة علومه وأحكامه في العالم الإسلامي، ووضع الحلول المؤدية للتغلب على تحديات تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة، وإبراز الجهود والإنجازات التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستشراف الرؤى والآفاق المستقبلية التي يمكن الوصول إليها في هذا الصدد.

وأعرب الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موافقته الكريمة على إقامة هذه الندوة، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لرعايته الكريمة واهتمامه في متابعة إنجازات ومشاريع المجمع في جميع مراحلها الإنشائية والتطويرية؛ وذلك حرصاً منه على استمرار مسيرة العطاء، والتفوق في خدمة القرآن الكريم، وعلى إبقاء هذا الصرح المبارك منارة في خدمة كتاب الله تعالى في كافة أنحاء العالم.

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