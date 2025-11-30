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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10761.80 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال لـ 289 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وريدان، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسمنت القصيم، وجرير، والمتقدمة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعًا 194.83 نقطة ليقفل عند مستوى 22.526.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 2864 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10761.80 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وريدان، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسمنت القصيم، وجرير، والمتقدمة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعًا 194.83 نقطة ليقفل عند مستوى 22.526.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 2864 صفقة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10761.80 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال لـ 289 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وريدان، والأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسمنت القصيم، وجرير، والمتقدمة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعًا 194.83 نقطة ليقفل عند مستوى 22.526.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 860 ألف سهم تقاسمتها 2864 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

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