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الموانئ السعودية تُناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير

بنسبة زيادة 2.46% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2020م، 20 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 552 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.46%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 901 سفينة، وبلغ عدد الركاب 90 ألف راكب؛ بينما بلغ عدد العربات 76 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 63 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية.

يأتي ذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

الهيئة العامة للموانئ الموانئ السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموانئ السعودية تُناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير
سبق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2020م، 20 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 552 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.46%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 901 سفينة، وبلغ عدد الركاب 90 ألف راكب؛ بينما بلغ عدد العربات 76 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 63 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية.

يأتي ذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:36 PM

الموانئ السعودية تُناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير

بنسبة زيادة 2.46% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2020م، 20 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 552 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.46%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 901 سفينة، وبلغ عدد الركاب 90 ألف راكب؛ بينما بلغ عدد العربات 76 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 63 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية.

يأتي ذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

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