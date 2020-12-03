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"المحافظ العقارية" تعلن بيع كامل العقارات بمزاد 30 نوفمبر

الحدث نُظّم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

أُسدل الستار، مساء الاثنين، على مزاد 30 نوفمبر العلني بمبيعات تجاوزت 34 مليون لمجموعة من المنتجات العقارية المختلفة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بفندق هيلتون الرياض، وبتنظيم وتنسيق من شركة المحافظ العقارية المسوق العقاري المعتمد للمزاد.

جاء ذلك ضمن جهود مركز الإسناد والتصفية المستمرة لتحقيق رؤية المركز والمتمثلة في ضمان سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم قيمة الأصول.

وقد تميز المزاد بحضور مبكر وكثيف من جانب المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث بدأ الحضور بالتوافد ابتداءً من الساعة 1:30 ظهراً حتى بلغ عدد الحضور قبل انطلاق المزاد أكثر من 50 من المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري.

وانطلق المزاد في تمام الساعة الرابعة عصراً في أجواء تميزت بالتنافسية العالية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة، مما أدى إلى الإعلان عن إغلاق وانتهاء المزاد في فترة قصيرة لم تتجاوز الساعتين والنصف.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، نجاح المزاد والإقبال عليه إلى المؤشرات الإيجابية التي سبقت انطلاق المزاد متمثلة بالحملة التسويقية المميزة التي أطلقتها المحافظ العقارية، ثم استلام أكثر من 50 شيكاً مصدقاً من قبل أكثر من 50 مستثمراً ومطوراً عقارياً، إضافة إلى الحضور المبكر والكثيف قبل بدء المزاد بعدة ساعات، والذي ساهم بشكل لافت في سرعة الإعلان عن إغلاق المزاد في غضون ساعتين ونصف فقط، رغم تنوع المنتجات والفرص الاستثمارية والتي تزيد عن ثماني منتجات عقارية.

وذكر "السيف" أن فرحة وسعادة شركة المحافظ العقارية اكتملت في هذا المزاد الرائع بما لمسه وسمعه أفراد الفريق من عبارات الشكر والثناء من كل الأطراف المعنية.

وقد اختُتم المزاد باحتفالية النجاح في أجواء يسودها الود والتقدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المحافظ العقارية" تعلن بيع كامل العقارات بمزاد 30 نوفمبر
سبق

أُسدل الستار، مساء الاثنين، على مزاد 30 نوفمبر العلني بمبيعات تجاوزت 34 مليون لمجموعة من المنتجات العقارية المختلفة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بفندق هيلتون الرياض، وبتنظيم وتنسيق من شركة المحافظ العقارية المسوق العقاري المعتمد للمزاد.

جاء ذلك ضمن جهود مركز الإسناد والتصفية المستمرة لتحقيق رؤية المركز والمتمثلة في ضمان سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم قيمة الأصول.

وقد تميز المزاد بحضور مبكر وكثيف من جانب المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث بدأ الحضور بالتوافد ابتداءً من الساعة 1:30 ظهراً حتى بلغ عدد الحضور قبل انطلاق المزاد أكثر من 50 من المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري.

وانطلق المزاد في تمام الساعة الرابعة عصراً في أجواء تميزت بالتنافسية العالية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة، مما أدى إلى الإعلان عن إغلاق وانتهاء المزاد في فترة قصيرة لم تتجاوز الساعتين والنصف.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، نجاح المزاد والإقبال عليه إلى المؤشرات الإيجابية التي سبقت انطلاق المزاد متمثلة بالحملة التسويقية المميزة التي أطلقتها المحافظ العقارية، ثم استلام أكثر من 50 شيكاً مصدقاً من قبل أكثر من 50 مستثمراً ومطوراً عقارياً، إضافة إلى الحضور المبكر والكثيف قبل بدء المزاد بعدة ساعات، والذي ساهم بشكل لافت في سرعة الإعلان عن إغلاق المزاد في غضون ساعتين ونصف فقط، رغم تنوع المنتجات والفرص الاستثمارية والتي تزيد عن ثماني منتجات عقارية.

وذكر "السيف" أن فرحة وسعادة شركة المحافظ العقارية اكتملت في هذا المزاد الرائع بما لمسه وسمعه أفراد الفريق من عبارات الشكر والثناء من كل الأطراف المعنية.

وقد اختُتم المزاد باحتفالية النجاح في أجواء يسودها الود والتقدير.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:37 PM

"المحافظ العقارية" تعلن بيع كامل العقارات بمزاد 30 نوفمبر

الحدث نُظّم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُسدل الستار، مساء الاثنين، على مزاد 30 نوفمبر العلني بمبيعات تجاوزت 34 مليون لمجموعة من المنتجات العقارية المختلفة، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بفندق هيلتون الرياض، وبتنظيم وتنسيق من شركة المحافظ العقارية المسوق العقاري المعتمد للمزاد.

جاء ذلك ضمن جهود مركز الإسناد والتصفية المستمرة لتحقيق رؤية المركز والمتمثلة في ضمان سرعة استيفاء الحقوق وتعظيم قيمة الأصول.

وقد تميز المزاد بحضور مبكر وكثيف من جانب المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث بدأ الحضور بالتوافد ابتداءً من الساعة 1:30 ظهراً حتى بلغ عدد الحضور قبل انطلاق المزاد أكثر من 50 من المستثمرين والمطورين والمهتمين بالشأن العقاري.

وانطلق المزاد في تمام الساعة الرابعة عصراً في أجواء تميزت بالتنافسية العالية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة، مما أدى إلى الإعلان عن إغلاق وانتهاء المزاد في فترة قصيرة لم تتجاوز الساعتين والنصف.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، نجاح المزاد والإقبال عليه إلى المؤشرات الإيجابية التي سبقت انطلاق المزاد متمثلة بالحملة التسويقية المميزة التي أطلقتها المحافظ العقارية، ثم استلام أكثر من 50 شيكاً مصدقاً من قبل أكثر من 50 مستثمراً ومطوراً عقارياً، إضافة إلى الحضور المبكر والكثيف قبل بدء المزاد بعدة ساعات، والذي ساهم بشكل لافت في سرعة الإعلان عن إغلاق المزاد في غضون ساعتين ونصف فقط، رغم تنوع المنتجات والفرص الاستثمارية والتي تزيد عن ثماني منتجات عقارية.

وذكر "السيف" أن فرحة وسعادة شركة المحافظ العقارية اكتملت في هذا المزاد الرائع بما لمسه وسمعه أفراد الفريق من عبارات الشكر والثناء من كل الأطراف المعنية.

وقد اختُتم المزاد باحتفالية النجاح في أجواء يسودها الود والتقدير.

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