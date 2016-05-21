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"قوة الحركة" تنظم فعالية رياضية تثقيفية لذوي الاحتياجات الخاصة

كرّمت مصابي الحد الجنوبي.. وسط مشاركة كبيرة لأسرهم والرعاة

نظم مركز قوة الحركة بمقره بالرياض، حي قرطبة، يوم أول أمس السبت فعالية تثقيفية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وسط مشاركة كبيرة لعددٍ من الرعاة وبحضور كبير لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الفعالية، معرضًا توعويًا حول أهمية التغذية السليمة، خصوصًا خلال الشهر الفضيل، وأهمية ممارسة الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، بصورة عامة، ورياضة المشي بصورة خاصة، بالإضافة إلى ذلك فقد أُقيم على هامش الفعالية، ركن للتبرع بالدم، وعدة أنشطة رياضية أبرزها سباق الجري لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصحاء، وفقرات تثقيفية عن أهمية التغذية والرياضة، كما شاركت "دراجتي" بعناصرها في تقديم نموذج لرياضة السباق بالدراجات.

من جهة أخرى، أوضحت الأستاذة وضحى الهاجري مديرة مركز قوة الحركة في تصريح، أن الفعالية التي نظمتها قوة الحركة والتي تُقام للسنة الثانية على التوالي تأتي تعزيزًا للجانب الصحي والغذائي لذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، مشيرة إلى أن الفعالية قامت بتكريم المصابين في الحد الجنوبي الذين بذلوا أرواحهم فداءً للمليك والوطن، كما قدمت عدة فقرات تثقيفية ورياضية، بالإضافة إلى المعرض الذي أُقيم على هامش الفعالية والذي احتوى على جوانب تثقيفية وتوعوية قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بمشاركة مختصين ومختصات في الجانب الصحي والغذائي.

وعبّرت "الهاجري" عن شكرها وتقديرها للجهات التي رعت الفعالية وشاركت في إنجاح أنشطتها وهي جهات عدة جهات خاصة، وعامة شاركت بفعالية، أبرزها وزارة الصحة، بنك التنمية، المراعي، الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري، الوحدات العسكرية المختلفة، جمعية كيل، إضافة إلى الرعاية الإعلامية لبعض الجهات الإعلامية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"قوة الحركة" تنظم فعالية رياضية تثقيفية لذوي الاحتياجات الخاصة
سبق

نظم مركز قوة الحركة بمقره بالرياض، حي قرطبة، يوم أول أمس السبت فعالية تثقيفية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وسط مشاركة كبيرة لعددٍ من الرعاة وبحضور كبير لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الفعالية، معرضًا توعويًا حول أهمية التغذية السليمة، خصوصًا خلال الشهر الفضيل، وأهمية ممارسة الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، بصورة عامة، ورياضة المشي بصورة خاصة، بالإضافة إلى ذلك فقد أُقيم على هامش الفعالية، ركن للتبرع بالدم، وعدة أنشطة رياضية أبرزها سباق الجري لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصحاء، وفقرات تثقيفية عن أهمية التغذية والرياضة، كما شاركت "دراجتي" بعناصرها في تقديم نموذج لرياضة السباق بالدراجات.

من جهة أخرى، أوضحت الأستاذة وضحى الهاجري مديرة مركز قوة الحركة في تصريح، أن الفعالية التي نظمتها قوة الحركة والتي تُقام للسنة الثانية على التوالي تأتي تعزيزًا للجانب الصحي والغذائي لذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، مشيرة إلى أن الفعالية قامت بتكريم المصابين في الحد الجنوبي الذين بذلوا أرواحهم فداءً للمليك والوطن، كما قدمت عدة فقرات تثقيفية ورياضية، بالإضافة إلى المعرض الذي أُقيم على هامش الفعالية والذي احتوى على جوانب تثقيفية وتوعوية قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بمشاركة مختصين ومختصات في الجانب الصحي والغذائي.

وعبّرت "الهاجري" عن شكرها وتقديرها للجهات التي رعت الفعالية وشاركت في إنجاح أنشطتها وهي جهات عدة جهات خاصة، وعامة شاركت بفعالية، أبرزها وزارة الصحة، بنك التنمية، المراعي، الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري، الوحدات العسكرية المختلفة، جمعية كيل، إضافة إلى الرعاية الإعلامية لبعض الجهات الإعلامية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:01 AM

"قوة الحركة" تنظم فعالية رياضية تثقيفية لذوي الاحتياجات الخاصة

كرّمت مصابي الحد الجنوبي.. وسط مشاركة كبيرة لأسرهم والرعاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مركز قوة الحركة بمقره بالرياض، حي قرطبة، يوم أول أمس السبت فعالية تثقيفية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وسط مشاركة كبيرة لعددٍ من الرعاة وبحضور كبير لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الفعالية، معرضًا توعويًا حول أهمية التغذية السليمة، خصوصًا خلال الشهر الفضيل، وأهمية ممارسة الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، بصورة عامة، ورياضة المشي بصورة خاصة، بالإضافة إلى ذلك فقد أُقيم على هامش الفعالية، ركن للتبرع بالدم، وعدة أنشطة رياضية أبرزها سباق الجري لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصحاء، وفقرات تثقيفية عن أهمية التغذية والرياضة، كما شاركت "دراجتي" بعناصرها في تقديم نموذج لرياضة السباق بالدراجات.

من جهة أخرى، أوضحت الأستاذة وضحى الهاجري مديرة مركز قوة الحركة في تصريح، أن الفعالية التي نظمتها قوة الحركة والتي تُقام للسنة الثانية على التوالي تأتي تعزيزًا للجانب الصحي والغذائي لذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء، مشيرة إلى أن الفعالية قامت بتكريم المصابين في الحد الجنوبي الذين بذلوا أرواحهم فداءً للمليك والوطن، كما قدمت عدة فقرات تثقيفية ورياضية، بالإضافة إلى المعرض الذي أُقيم على هامش الفعالية والذي احتوى على جوانب تثقيفية وتوعوية قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بمشاركة مختصين ومختصات في الجانب الصحي والغذائي.

وعبّرت "الهاجري" عن شكرها وتقديرها للجهات التي رعت الفعالية وشاركت في إنجاح أنشطتها وهي جهات عدة جهات خاصة، وعامة شاركت بفعالية، أبرزها وزارة الصحة، بنك التنمية، المراعي، الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري، الوحدات العسكرية المختلفة، جمعية كيل، إضافة إلى الرعاية الإعلامية لبعض الجهات الإعلامية.

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