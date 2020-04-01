أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.
ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد
لترتفع حصيلة الإصابات إلى 67366 و732 وفاة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.فيروس كورونا الجديد ألمانيا
اعلان
ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحدوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-01
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:34 AM
ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد
لترتفع حصيلة الإصابات إلى 67366 و732 وفاة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,775
91 مليار ..
29 يناير
13,629
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,382
53.8 مليار
31 يوليو
40,803