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ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد

لترتفع حصيلة الإصابات إلى 67366 و732 وفاة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد
سبق

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:34 AM

ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد

لترتفع حصيلة الإصابات إلى 67366 و732 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة.

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