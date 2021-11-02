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على رأسها الصين والولايات المتحدة.. شاهد الدول التي تحتل قائمة الأكثر تلوثًا في العالم

فيما ينتظر العالم قرارات حقيقية في مؤتمر غلاسكو

فيما ينتظر العالم قرارات حقيقية من مؤتمر المناخ العالمي والمنعقد حاليًا في غلاسكو الاسكتلندية بمشاركة عالمية كبيرة؛ تشكل قضية انبعاثات الكربون محورًا هامًّا لمحاربة التلوث العالمي، في سبيل إنقاذ الكوكب؛ حيث تأتي على رأس القائمة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الولاياتُ المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وقد تَوَصل علماءٌ إلى دلائل تُثبت أن غازات الاحتباس الحراري تسبب تغيرات كبيرة في الغلاف الجوي للأرض؛ وذلك بعد تحليل البيانات التي حصلوا عليها من الأقمار الصناعية، التي على ضوئها صمموا نموذجًا كمبيوتريًّا، بحسب ما نشرته مجلة Environmental Research Letters.

وطبقة الستراتوسفير، هي طبقة من طبقات الغلاف الجوي للأرض، تقع على ارتفاع 11- 50 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وتقع مباشرة فوق طبقة التروبوسفير، التي -كما اتضح للعلماء- يزداد سُمكها بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تملؤها.

من جانبها تعمل المملكة على تخفيض انبعاثات الكربون، وقد وضعت عدة مبادرات لذلك، وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت بيانات توضح تراجع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية في عام 2018م بمقدار بلغ 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو بمعدل 2.7٪، من 577 إلى 562 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعتبر أول تراجع كبير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن السياسة العامة في المملكة، كما يبرز هذا الانخفاض الكيفية التي تساعد بها خطط التحول الاقتصادي الخاصة بالرؤية السعودية 2030 لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعد المملكة الآن رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين مخفضة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تَعرف على ترتيب الدول من حيث انبعاثات الكربون، علمًا بأن النسبة بآلاف الأطنان المترية:

1- الولايات المتحدة 7.031.916

2- الصين 5.461.014

3- الاتحاد الأوروبي 4.177.817

4 - روسيا 1.708.653

5- الهند 1.742.698

6- اليابان 1.208.163

7- ألمانيا 786.660

8- كندا 544.091

9- بريطانيا العظمى 522.856

10- كوريا الجنوبية 509.170

11- إيطاليا 449.948

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على رأسها الصين والولايات المتحدة.. شاهد الدول التي تحتل قائمة الأكثر تلوثًا في العالم
سبق

فيما ينتظر العالم قرارات حقيقية من مؤتمر المناخ العالمي والمنعقد حاليًا في غلاسكو الاسكتلندية بمشاركة عالمية كبيرة؛ تشكل قضية انبعاثات الكربون محورًا هامًّا لمحاربة التلوث العالمي، في سبيل إنقاذ الكوكب؛ حيث تأتي على رأس القائمة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الولاياتُ المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وقد تَوَصل علماءٌ إلى دلائل تُثبت أن غازات الاحتباس الحراري تسبب تغيرات كبيرة في الغلاف الجوي للأرض؛ وذلك بعد تحليل البيانات التي حصلوا عليها من الأقمار الصناعية، التي على ضوئها صمموا نموذجًا كمبيوتريًّا، بحسب ما نشرته مجلة Environmental Research Letters.

وطبقة الستراتوسفير، هي طبقة من طبقات الغلاف الجوي للأرض، تقع على ارتفاع 11- 50 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وتقع مباشرة فوق طبقة التروبوسفير، التي -كما اتضح للعلماء- يزداد سُمكها بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تملؤها.

من جانبها تعمل المملكة على تخفيض انبعاثات الكربون، وقد وضعت عدة مبادرات لذلك، وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت بيانات توضح تراجع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية في عام 2018م بمقدار بلغ 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو بمعدل 2.7٪، من 577 إلى 562 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعتبر أول تراجع كبير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن السياسة العامة في المملكة، كما يبرز هذا الانخفاض الكيفية التي تساعد بها خطط التحول الاقتصادي الخاصة بالرؤية السعودية 2030 لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعد المملكة الآن رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين مخفضة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تَعرف على ترتيب الدول من حيث انبعاثات الكربون، علمًا بأن النسبة بآلاف الأطنان المترية:

1- الولايات المتحدة 7.031.916

2- الصين 5.461.014

3- الاتحاد الأوروبي 4.177.817

4 - روسيا 1.708.653

5- الهند 1.742.698

6- اليابان 1.208.163

7- ألمانيا 786.660

8- كندا 544.091

9- بريطانيا العظمى 522.856

10- كوريا الجنوبية 509.170

11- إيطاليا 449.948

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
01:28 PM

على رأسها الصين والولايات المتحدة.. شاهد الدول التي تحتل قائمة الأكثر تلوثًا في العالم

فيما ينتظر العالم قرارات حقيقية في مؤتمر غلاسكو

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بدر الجبل - تبوك
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فيما ينتظر العالم قرارات حقيقية من مؤتمر المناخ العالمي والمنعقد حاليًا في غلاسكو الاسكتلندية بمشاركة عالمية كبيرة؛ تشكل قضية انبعاثات الكربون محورًا هامًّا لمحاربة التلوث العالمي، في سبيل إنقاذ الكوكب؛ حيث تأتي على رأس القائمة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الولاياتُ المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وقد تَوَصل علماءٌ إلى دلائل تُثبت أن غازات الاحتباس الحراري تسبب تغيرات كبيرة في الغلاف الجوي للأرض؛ وذلك بعد تحليل البيانات التي حصلوا عليها من الأقمار الصناعية، التي على ضوئها صمموا نموذجًا كمبيوتريًّا، بحسب ما نشرته مجلة Environmental Research Letters.

وطبقة الستراتوسفير، هي طبقة من طبقات الغلاف الجوي للأرض، تقع على ارتفاع 11- 50 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وتقع مباشرة فوق طبقة التروبوسفير، التي -كما اتضح للعلماء- يزداد سُمكها بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تملؤها.

من جانبها تعمل المملكة على تخفيض انبعاثات الكربون، وقد وضعت عدة مبادرات لذلك، وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت بيانات توضح تراجع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية في عام 2018م بمقدار بلغ 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو بمعدل 2.7٪، من 577 إلى 562 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعتبر أول تراجع كبير لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن السياسة العامة في المملكة، كما يبرز هذا الانخفاض الكيفية التي تساعد بها خطط التحول الاقتصادي الخاصة بالرؤية السعودية 2030 لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعد المملكة الآن رابع أسرع دولة بين بلدان مجموعة العشرين مخفضة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تَعرف على ترتيب الدول من حيث انبعاثات الكربون، علمًا بأن النسبة بآلاف الأطنان المترية:

1- الولايات المتحدة 7.031.916

2- الصين 5.461.014

3- الاتحاد الأوروبي 4.177.817

4 - روسيا 1.708.653

5- الهند 1.742.698

6- اليابان 1.208.163

7- ألمانيا 786.660

8- كندا 544.091

9- بريطانيا العظمى 522.856

10- كوريا الجنوبية 509.170

11- إيطاليا 449.948

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,982
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,143

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