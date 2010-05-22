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سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس"

يُقام افتراضياً الثلاثاء برعاية "القصبي".. خبراء في يوم عالمي من أجل الصحة

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهتمين، إلى التسجيل والمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت عنوان "القياس من أجل الصحة"، الذي يُقام افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، ومنظمات التقييس، وذلك ضمن مشاركتها دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 2021م.

وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيسلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع المترولوجيا "القياس والمعايرة"، وسيتضمن جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، إلى جانب ورشتَي عمل حول "القياس في المجال الصحي" و"القياس مُمكن للنمو الصناعي".

وأتاحت الهيئة للمهتمين والراغبين في المشاركة في فعاليات المنتدى وورش العمل المصاحبة له، التسجيل من خلال الرابط:

https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس"
سبق

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهتمين، إلى التسجيل والمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت عنوان "القياس من أجل الصحة"، الذي يُقام افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، ومنظمات التقييس، وذلك ضمن مشاركتها دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 2021م.

وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيسلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع المترولوجيا "القياس والمعايرة"، وسيتضمن جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، إلى جانب ورشتَي عمل حول "القياس في المجال الصحي" و"القياس مُمكن للنمو الصناعي".

وأتاحت الهيئة للمهتمين والراغبين في المشاركة في فعاليات المنتدى وورش العمل المصاحبة له، التسجيل من خلال الرابط:

https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:50 PM

سجّل من هنا.. "المواصفات" تدعو المهتمين إلى المشاركة في فعاليات "الدولي للقياس"

يُقام افتراضياً الثلاثاء برعاية "القصبي".. خبراء في يوم عالمي من أجل الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهتمين، إلى التسجيل والمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت عنوان "القياس من أجل الصحة"، الذي يُقام افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، ومنظمات التقييس، وذلك ضمن مشاركتها دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 2021م.

وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيسلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع المترولوجيا "القياس والمعايرة"، وسيتضمن جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، إلى جانب ورشتَي عمل حول "القياس في المجال الصحي" و"القياس مُمكن للنمو الصناعي".

وأتاحت الهيئة للمهتمين والراغبين في المشاركة في فعاليات المنتدى وورش العمل المصاحبة له، التسجيل من خلال الرابط:

https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ

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