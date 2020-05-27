تشمل 5 محافظات.. تنبيه من أمطار رعدية على الباحة

تستمر حتى الساعة 9 مساءً.. و"المدني" دعت إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بدورها، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.