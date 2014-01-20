خطوة ستدفع "إسرائيل" وأمريكا تبعاتها .. "الضفة وغزة" بلا "USAID"!

رئيس الوكالة السابق: قرار وقف المشروعات مثال آخر على نهاية حل الدولتين

أفاد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" السابق، ديف هاردن؛ أن الوكالة ستوقف جميع مشروعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في 31 يناير الجاري، بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع التمويل عن الفلسطينيين.

وأعرب "هاردن"؛ عن قلقه العميق من هذه الخطوة، وقال وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "الإدارة الأمريكية تبرهن مرة أخرى على عدم الوضوح وصعوبة تقدير الوضع المعقد".

ووفق "الفرنسية" تساءل: "مَن الذي يعاني عندما تترك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المدارس وأنظمة المياه غير منتهية؟ ثم أجاب بالقول: إنهم الفلسطينيون بالطبع، مشيراً إلى احتمال أن يواجه الإسرائيليون والأمريكيون تبعات من جرّاء هذه الخطوة".

وكتب "هاردن"؛ في وقتٍ لاحقٍ على حسابه في "تويتر"، قائلاً: "وقف مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثال آخر على نهاية حل الدولتين".

من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف؛ إنه إذا صدقت الأخبار بشأن إنهاء مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فسيكون من الصعب فهم المنطق الكامن وراء ذلك.

وأضاف، في معرض ردّه على كلام "هاردن": "وقف مشروعات الوكالة الأمريكية من شأنه مفاقمة معاناة الفلسطينيين العاديين الذين يواجهون صعوبات في العيش، ولا يجدون نيّا حسنة لدى الولايات المتحدة تجاه عملية السلام".

وذكرت الصحيفة، أن عديداً من الموظفين الأجانب المعينين في مختلف مشاريع الوكالة الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد غادروا البلاد في الأسابيع والأشهر الأخيرة مع عائلاتهم، بعد إبلاغهم بقرار إنهاء المشروعات التي كانوا يعملون عليها في نهاية هذا الشهر.

وفي أغسطس 2018، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الكونغرس، بقرارها قطع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، بعد مراجعة تمويل المشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.