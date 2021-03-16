صحيفة برازيلية: "الهلال" سابع أفضل أندية العالم

نشرت صحيفة "90min" الترتيب الأخير لأفضل أندية العالم وفقًا لترتيب الموقع العالمي "club orld ranking" حيث جاء الهلال السعودي في المركز السابع على مستوى العالم.

واحتفت الصحيفة البرازيلية بوجود ثلاثة أندية برازيلية ضمن قائمة العشرة الأوائل وهم فلامنجو وبالميراس وغريميو الذين احتلوا المراكز الثاني والسادس والتاسع على الترتيب.

وتأخر الهلال مركزًا عن الترتيب السابق الذي كان يحتل فيه المركز السادس، حيث جمع 10.608 نقطة وسبق الزعيم أندية مانشستر سيتي وغريميو وبوكا جونيورز الأرجنتيني.





وجاء في المراكز الخمسة الأولى على الترتيب ليفربول وفلامنجو وبرشلونة وريفر بليت الأرجنتيني وبايرن ميونيخ الألماني.