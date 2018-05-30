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تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت

عبر حملة نفّذتها الأمانة بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس، حملة "الشرقية نظيفة بالقطيف"، بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة.

وتهدف الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة، وتخليصها من المشوهات البصرية والمخلفات البيئية.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس، حملة "الشرقية نظيفة بالقطيف"، بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة.

وتهدف الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة، وتخليصها من المشوهات البصرية والمخلفات البيئية.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:30 PM

تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات في غابة المانجروف بتاروت

عبر حملة نفّذتها الأمانة بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس، حملة "الشرقية نظيفة بالقطيف"، بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة.

وتهدف الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف 200 متر مكعب من المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة، وتخليصها من المشوهات البصرية والمخلفات البيئية.

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