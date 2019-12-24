وزير الطاقة ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأمير الكويت
جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين
نقل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم لوزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وزير الطاقة ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأمير الكويت
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-12-24
نقل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم لوزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:28 PM
وزير الطاقة ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأمير الكويت
جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين
نقل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم لوزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.