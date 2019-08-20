النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الأفلاج" يتابع برنامج الاستعداد المدرسي وخطة ترحيل المقررات

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440- 1441هـ بتعليم الأفلاج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس، وتم خلاله استعراض برنامج الاستعداد المدرسي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق، ومدارس الطفولة المبكرة، وخطة ترحيل المقررات المدرسية.

وترأس الاجتماعَ مديرُ التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومديري الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات"؛ حيث تمت مناقشة بقية الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، والعمل على إنجاز المتبقي منها قبل بداية العام؛ وخاصة ما يتعلق بمؤشرات الاستعداد المتعلقة بالمدرسة، مثل إصدار تكليفات بقية التشكيلات المدرسية، وتجهيزات الطفولة المبكرة، والتأكيد على المؤسسات المتعهدة بتنظيف خزانات المياه بالمدارس والتكييف والصيانة، وتوطين التدريب بمدارس الطفولة المبكرة.

من جانبهم، أكد رؤساء الأقسام المعنية خلال الاجتماع، أن كافة أعمال الاستعداد تسير على أكمل وجه، وأنه تم الانتهاء من كل التجهيزات المدرسية ومنها مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة مؤخرًا.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ تقرير برنامج الاستعداد، ومناقشة نِسَب مؤشرات الأقسام فيه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الأفلاج" يتابع برنامج الاستعداد المدرسي وخطة ترحيل المقررات
سبق

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440- 1441هـ بتعليم الأفلاج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس، وتم خلاله استعراض برنامج الاستعداد المدرسي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق، ومدارس الطفولة المبكرة، وخطة ترحيل المقررات المدرسية.

وترأس الاجتماعَ مديرُ التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومديري الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات"؛ حيث تمت مناقشة بقية الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، والعمل على إنجاز المتبقي منها قبل بداية العام؛ وخاصة ما يتعلق بمؤشرات الاستعداد المتعلقة بالمدرسة، مثل إصدار تكليفات بقية التشكيلات المدرسية، وتجهيزات الطفولة المبكرة، والتأكيد على المؤسسات المتعهدة بتنظيف خزانات المياه بالمدارس والتكييف والصيانة، وتوطين التدريب بمدارس الطفولة المبكرة.

من جانبهم، أكد رؤساء الأقسام المعنية خلال الاجتماع، أن كافة أعمال الاستعداد تسير على أكمل وجه، وأنه تم الانتهاء من كل التجهيزات المدرسية ومنها مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة مؤخرًا.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ تقرير برنامج الاستعداد، ومناقشة نِسَب مؤشرات الأقسام فيه.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:40 PM

"تعليم الأفلاج" يتابع برنامج الاستعداد المدرسي وخطة ترحيل المقررات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
78

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440- 1441هـ بتعليم الأفلاج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس، وتم خلاله استعراض برنامج الاستعداد المدرسي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق، ومدارس الطفولة المبكرة، وخطة ترحيل المقررات المدرسية.

وترأس الاجتماعَ مديرُ التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومديري الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات"؛ حيث تمت مناقشة بقية الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، والعمل على إنجاز المتبقي منها قبل بداية العام؛ وخاصة ما يتعلق بمؤشرات الاستعداد المتعلقة بالمدرسة، مثل إصدار تكليفات بقية التشكيلات المدرسية، وتجهيزات الطفولة المبكرة، والتأكيد على المؤسسات المتعهدة بتنظيف خزانات المياه بالمدارس والتكييف والصيانة، وتوطين التدريب بمدارس الطفولة المبكرة.

من جانبهم، أكد رؤساء الأقسام المعنية خلال الاجتماع، أن كافة أعمال الاستعداد تسير على أكمل وجه، وأنه تم الانتهاء من كل التجهيزات المدرسية ومنها مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة مؤخرًا.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ تقرير برنامج الاستعداد، ومناقشة نِسَب مؤشرات الأقسام فيه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,949
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,091

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة