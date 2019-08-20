"تعليم الأفلاج" يتابع برنامج الاستعداد المدرسي وخطة ترحيل المقررات

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440- 1441هـ بتعليم الأفلاج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس، وتم خلاله استعراض برنامج الاستعداد المدرسي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق، ومدارس الطفولة المبكرة، وخطة ترحيل المقررات المدرسية.

وترأس الاجتماعَ مديرُ التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بحضور المساعدين ومديري الأقسام التربوية والإدارية "بنين وبنات"؛ حيث تمت مناقشة بقية الموضوعات المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، والعمل على إنجاز المتبقي منها قبل بداية العام؛ وخاصة ما يتعلق بمؤشرات الاستعداد المتعلقة بالمدرسة، مثل إصدار تكليفات بقية التشكيلات المدرسية، وتجهيزات الطفولة المبكرة، والتأكيد على المؤسسات المتعهدة بتنظيف خزانات المياه بالمدارس والتكييف والصيانة، وتوطين التدريب بمدارس الطفولة المبكرة.

من جانبهم، أكد رؤساء الأقسام المعنية خلال الاجتماع، أن كافة أعمال الاستعداد تسير على أكمل وجه، وأنه تم الانتهاء من كل التجهيزات المدرسية ومنها مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة مؤخرًا.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر، في نهاية الاجتماع؛ تقرير برنامج الاستعداد، ومناقشة نِسَب مؤشرات الأقسام فيه.