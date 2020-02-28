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"بصفر" سفيراً للعمل الاجتماعي بجمعية "نفع" الخيرية

منحت جمعية "نفع" الخيرية، حسن بن سلطان بصفر، لقب سفير العمل الاجتماعي للجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن أحمد دعيوه، وعضو مجلس الإدارة حامد بن مساعد السريحي، والمدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العمري.

وأكد "العُمري" حرص الجمعية والتزامها المجتمعي والمساهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أن "اختيار بصفر لهذه المهمة، جاء ترجمة لحرص الجمعية على تعزيز وتعميق رسالتها، وإبراز رؤيتها عبر تفعيل دور السفراء المهم والحيوي في تكريس مفاهيم العمل الخيري وكفالة الأيتام لدى المجتمع"، مشيراً إلى أن اختيار "بصفر" لهذه المهمة سيشكل نقلة نوعية للجمعية.

من جانبه قدم سفير العمل الاجتماعي بالجمعية حسن بن سلطان بصفر، شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية "نفع" الخيرية، للثقة على اختياره سفيراً للعمل الاجتماعي بالجمعية، مشيراً إلى أن ذلك يجعل مسؤوليته مضاعفة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز رسالة الجمعية والنهوض بدورها الاجتماعي والخيري والتطوعي.


يذكر أن "بصفر" هو عضو المجلس البلدي بجدة، وأحد الأخصائيين الاجتماعيين المصنفين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويحمل الماجستير في تخصص الخدمة الاجتماعية، كما يحمل سيرة حافلة بالعطاء المجتمعي في مجالات خدمة المجتمع ومراكز الأحياء والقطاع الصحي بمحافظة جدة، وهو حاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات الريادة الاجتماعية والقطاعات غير الربحية والتدخل المهني والتأهيل الاجتماعي والعلاقات العامة.


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"بصفر" سفيراً للعمل الاجتماعي بجمعية "نفع" الخيرية
سبق

منحت جمعية "نفع" الخيرية، حسن بن سلطان بصفر، لقب سفير العمل الاجتماعي للجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن أحمد دعيوه، وعضو مجلس الإدارة حامد بن مساعد السريحي، والمدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العمري.

وأكد "العُمري" حرص الجمعية والتزامها المجتمعي والمساهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أن "اختيار بصفر لهذه المهمة، جاء ترجمة لحرص الجمعية على تعزيز وتعميق رسالتها، وإبراز رؤيتها عبر تفعيل دور السفراء المهم والحيوي في تكريس مفاهيم العمل الخيري وكفالة الأيتام لدى المجتمع"، مشيراً إلى أن اختيار "بصفر" لهذه المهمة سيشكل نقلة نوعية للجمعية.

من جانبه قدم سفير العمل الاجتماعي بالجمعية حسن بن سلطان بصفر، شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية "نفع" الخيرية، للثقة على اختياره سفيراً للعمل الاجتماعي بالجمعية، مشيراً إلى أن ذلك يجعل مسؤوليته مضاعفة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز رسالة الجمعية والنهوض بدورها الاجتماعي والخيري والتطوعي.


يذكر أن "بصفر" هو عضو المجلس البلدي بجدة، وأحد الأخصائيين الاجتماعيين المصنفين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويحمل الماجستير في تخصص الخدمة الاجتماعية، كما يحمل سيرة حافلة بالعطاء المجتمعي في مجالات خدمة المجتمع ومراكز الأحياء والقطاع الصحي بمحافظة جدة، وهو حاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات الريادة الاجتماعية والقطاعات غير الربحية والتدخل المهني والتأهيل الاجتماعي والعلاقات العامة.


28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:20 PM

"بصفر" سفيراً للعمل الاجتماعي بجمعية "نفع" الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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منحت جمعية "نفع" الخيرية، حسن بن سلطان بصفر، لقب سفير العمل الاجتماعي للجمعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن أحمد دعيوه، وعضو مجلس الإدارة حامد بن مساعد السريحي، والمدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العمري.

وأكد "العُمري" حرص الجمعية والتزامها المجتمعي والمساهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والتطوعي، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أن "اختيار بصفر لهذه المهمة، جاء ترجمة لحرص الجمعية على تعزيز وتعميق رسالتها، وإبراز رؤيتها عبر تفعيل دور السفراء المهم والحيوي في تكريس مفاهيم العمل الخيري وكفالة الأيتام لدى المجتمع"، مشيراً إلى أن اختيار "بصفر" لهذه المهمة سيشكل نقلة نوعية للجمعية.

من جانبه قدم سفير العمل الاجتماعي بالجمعية حسن بن سلطان بصفر، شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية "نفع" الخيرية، للثقة على اختياره سفيراً للعمل الاجتماعي بالجمعية، مشيراً إلى أن ذلك يجعل مسؤوليته مضاعفة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز رسالة الجمعية والنهوض بدورها الاجتماعي والخيري والتطوعي.


يذكر أن "بصفر" هو عضو المجلس البلدي بجدة، وأحد الأخصائيين الاجتماعيين المصنفين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويحمل الماجستير في تخصص الخدمة الاجتماعية، كما يحمل سيرة حافلة بالعطاء المجتمعي في مجالات خدمة المجتمع ومراكز الأحياء والقطاع الصحي بمحافظة جدة، وهو حاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات الريادة الاجتماعية والقطاعات غير الربحية والتدخل المهني والتأهيل الاجتماعي والعلاقات العامة.


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