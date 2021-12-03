بالرياض.. انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأحد المقبل

يهدف إلى إثراء المعرفة وتعزيز النضج والوعي بالتطوع لدى المجتمع

يُنظّم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، الأحد المقبل بمدينة الرياض، الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي بعنوان: "التطوع الصحي الواقع والمستقبل".

ويستهدف الملتقى المؤثرين في المجال الصحي أفراداً، ومؤسسات، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين، وكذلك ممثلي منظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى ممثّلي المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات الخاصة.

ويهدف الملتقى إلى إثراء المعرفة وتعزيز النضج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالميـة والمحلية فـي التطوع الصحي، إضافةً إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

وسيشهد الملتقى وجود متحدثين متخصّصين، وسيتخلله تقديم أوراق عمل حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرض نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، إضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.