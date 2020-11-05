عبور 35 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عيادات "إغاثي الملك سلمان" تواصل خدماتها في مخيم الزعتري

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 35 شاحنة إغاثية خلال المدة من 1 إلى 5 نوفمبر 2020م، تستهدف محافظات "مأرب، وشبوة، وتعز"، تحمل على متنها 140 طنًا و218 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية المتنوعة.



وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.



من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.



وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 25 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 100 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 70 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.



وصرفت الأدوية لـ 125 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.



على صعيد آخر، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للأشقاء اللاجئين السوريين.



وراجع العيادات أمس 346 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 63 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 71 مستفيدًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 78 حالة جرى فحصهم وتقديم العلاج المناسب لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مستفيدًا، وراجع 19 مريضًا عيادة الأسنان.



وتم استقبال 55 امرأة في العيادة النسوية، فيما راجع عيادة الأذن والأنف 26 فردًا ممن يعانون التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة التعذية 15 حالة، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 279 وصفة طبية.