انطلاق احتفالية "نور الرياض" في 18 مارس الجاري

تنطلق خلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 3 إبريل المقبل احتفالية "نور الرياض"، وتستمر على مدى 17 يومًا، وتتضمن عرضًا لأعمال فنية تفاعلية، تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المئة منهم من الفنانين السعوديين.

وتُعد هذه الاحتفالية أولى فعاليات برنامج "الرياض آرت"، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ؛ بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنيًّا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزَين رئيسيَّين للاحتفالية في كل من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وبتوجيه من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ سيقام ضمن احتفالية "نور الرياض" معرض "نور على نور"، الذي يُعد أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

ويستقبل المعرض زوّاره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداء من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021م، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة، هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء؛ إذ يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء، تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.

ويصاحب المعرض عددٌ من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لأفراد الأسرة كافة.

وأوضح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، في تصريح له بهذه المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار حرص صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ، على الارتقاء بمدينة الرياض إلى المكانة التي تليق بها بين عواصم العالم. ويهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية السعودية 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية، تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومَعْلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض؛ لتشكل بذلك هذا البرنامج الذي يعد أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

وبيّن سموه أن احتفالية "نور الرياض" التي تقام في مدينة الرياض لأول مرة هذا العام تحت شعار "تحت سماء واحدة" تمثل باكورة برامج (الرياض آرت)، وتسعى إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشاعة مظاهر الفن والجمال في مدينة الرياض، وإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها، من خلال تعزيز الفن في الأماكن العامة، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن الاحتفالية تجسد الدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الفنون بمختلف أصنافها من سمو ولي العهد ـ رعاه الله ـ، وستسهم في منح المشهد الفني في مدينة الرياض المزيد من الحيوية والتفاعل، وتعزز من ارتباطه بمختلف فئات مجتمع المدينة، عبر إيجاد حوار فني ثري بين الفن والفنانين السعوديين مع نظرائهم المشاركين في الاحتفالية من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في احتفالية "نور الرياض" كوكبة من الفنانين، أبرزهم من الفنانين السعوديين: أحمد ماطر، ولولوة الحمود، وأيمن زيداني، وراشد الشعشعي، ومها ملوح.

أما الفنانون العالميون فمن أبرزهم: دانيال بورين، وكارستن هولر، وإيليا كاباكوف، وإميليا كاباكوف، ويايوي كوسوما، ودان فلافين.

ويأتي اختيار شعار "تحت سماء واحدة" لاحتفالية "نور الرياض" هذا العام ليكون بمنزلة رسالة تحفيزية لجمهور الفنانين من داخل السعودية وخارجها؛ لتحقيق المزيد من التفاعل مع الحدث الذي يتمحور حول القيم الإنسانية المشتركة، وينسجم في أبعاده مع الدافع الفطري لدى الإنسان في تتبع الضوء، والنظر إلى النجوم.

وقد تمت جدولة أنشطة وبرامج احتفالية "نور الرياض"، وتوزيعها على جميع أنحاء مدينة الرياض؛ من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا.

ويمكن الحصول على برنامج الاحتفالية من على موقعها الإلكتروني: www.noorriyadh.sa