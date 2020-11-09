النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخطاء لا تُطاق".. النمسا تقر بسوء تعاملها مع المعلومات الاستخبارية عن مهاجم فيينا

شارك في اجتماع كبير داخل البلاد ضم متشددين من الخارج

أقرت النمسا اليوم الاثنين بارتكاب "أخطاء لا تطاق" في التعامل مع المعلومات الاستخبارية عن المهاجم الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم إطلاق نار في وسط المدينة قبل أسبوع.

واتضح حجم فشل المخابرات النمساوية قبل الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في فيينا؛ إذ كشفت وزارة الداخلية اليوم أن المهاجم شارك في اجتماع كبير في الصيف، ضم متشددين من الخارج، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح المدير العام للأمن العام فرانز روف أن الاجتماع عُقد في فيينا بين أشخاص قادمين من ألمانيا وسويسرا، لكن كان هناك أيضًا أشخاص حاضرون في الاجتماع مع المهاجم اللاحق الذي اعتُقل في سياق التحقيق.

وأضاف بأن المخابرات النمساوية ضعيفة بشكل تقليدي، ويجب تعزيزها، كجزء من عملية إصلاح مستمرة.

واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية في النمسا لمدينة فيينا في انتظار التحقيق في الخطأ الذي حدث.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أخطاء لا تُطاق".. النمسا تقر بسوء تعاملها مع المعلومات الاستخبارية عن مهاجم فيينا
سبق

أقرت النمسا اليوم الاثنين بارتكاب "أخطاء لا تطاق" في التعامل مع المعلومات الاستخبارية عن المهاجم الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم إطلاق نار في وسط المدينة قبل أسبوع.

واتضح حجم فشل المخابرات النمساوية قبل الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في فيينا؛ إذ كشفت وزارة الداخلية اليوم أن المهاجم شارك في اجتماع كبير في الصيف، ضم متشددين من الخارج، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح المدير العام للأمن العام فرانز روف أن الاجتماع عُقد في فيينا بين أشخاص قادمين من ألمانيا وسويسرا، لكن كان هناك أيضًا أشخاص حاضرون في الاجتماع مع المهاجم اللاحق الذي اعتُقل في سياق التحقيق.

وأضاف بأن المخابرات النمساوية ضعيفة بشكل تقليدي، ويجب تعزيزها، كجزء من عملية إصلاح مستمرة.

واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية في النمسا لمدينة فيينا في انتظار التحقيق في الخطأ الذي حدث.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
08:21 PM

"أخطاء لا تُطاق".. النمسا تقر بسوء تعاملها مع المعلومات الاستخبارية عن مهاجم فيينا

شارك في اجتماع كبير داخل البلاد ضم متشددين من الخارج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
212

أقرت النمسا اليوم الاثنين بارتكاب "أخطاء لا تطاق" في التعامل مع المعلومات الاستخبارية عن المهاجم الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم إطلاق نار في وسط المدينة قبل أسبوع.

واتضح حجم فشل المخابرات النمساوية قبل الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في فيينا؛ إذ كشفت وزارة الداخلية اليوم أن المهاجم شارك في اجتماع كبير في الصيف، ضم متشددين من الخارج، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح المدير العام للأمن العام فرانز روف أن الاجتماع عُقد في فيينا بين أشخاص قادمين من ألمانيا وسويسرا، لكن كان هناك أيضًا أشخاص حاضرون في الاجتماع مع المهاجم اللاحق الذي اعتُقل في سياق التحقيق.

وأضاف بأن المخابرات النمساوية ضعيفة بشكل تقليدي، ويجب تعزيزها، كجزء من عملية إصلاح مستمرة.

واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية في النمسا لمدينة فيينا في انتظار التحقيق في الخطأ الذي حدث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,151

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة