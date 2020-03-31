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نيوزيلندا تُمدد حالة الطوارئ للتصدي لانتشار كورونا

بلغ عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 647 حالة مؤكدة

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".

فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا

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نيوزيلندا تُمدد حالة الطوارئ للتصدي لانتشار كورونا
سبق

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:39 AM

نيوزيلندا تُمدد حالة الطوارئ للتصدي لانتشار كورونا

بلغ عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 647 حالة مؤكدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية 7 أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان له: "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19) في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي، حسب موقع "Worldometers".

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