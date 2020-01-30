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أمير الرياض في مرات.. افتتاح مشاريع واجتماع وحفل وهذه تطلعات الأهالي

زيارة تفقدية ضِمن جولاته للمحافظات يلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة

يقوم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة مرات ضمن زياراته لمحافظات المنطقة، ويلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة الحكومية وأهالي المحافظة ومراكزها، كما سيعقد اجتماعًا بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ لمناقشة أوجه التنمية والخدمات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ويشرّف أمير منطقة الرياض بعد ذلك، حفلَ الأهالي المُعَد بهذه المناسبة، ويفتتح عددًا من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمجتمع المحلي؛ إذ سيفتتح مبنى المياه، ومبنى الصالة الرياضية، ومبنى البلدية الجديد الذي بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (20.228.534) مليون ريال، وبلغ إجمالي مسطح البناء للمبنى (6528.97) مترًا مربعًا، وأقيم على مساحة (20102) متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، ويضم الإدارات الرئيسية والأقسام الإدارية والفنية التي تم تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة الحديثة.

ورحّب المواطنون بزيارة أمير الرياض للمحافظة، وأكدوا أنها تأتي ضمن زياراته المستمرة للمحافظات؛ لحرصه على الوقوف بنفسه على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتطلع أهالي المحافظة ومراكزها لأن تنتهي معاناتهم؛ من خلال توفير بعض الخدمات الضرورية كافتتاح كليات للبنين والبنات، وإعادة افتتاح مكتب للتعليم العام الذي أغلق قبل سنوات، وتشغيل عدد من الأقسام المهمة في مستشفى مرات العام.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز محافظة مرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض في مرات.. افتتاح مشاريع واجتماع وحفل وهذه تطلعات الأهالي
سبق

يقوم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة مرات ضمن زياراته لمحافظات المنطقة، ويلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة الحكومية وأهالي المحافظة ومراكزها، كما سيعقد اجتماعًا بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ لمناقشة أوجه التنمية والخدمات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ويشرّف أمير منطقة الرياض بعد ذلك، حفلَ الأهالي المُعَد بهذه المناسبة، ويفتتح عددًا من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمجتمع المحلي؛ إذ سيفتتح مبنى المياه، ومبنى الصالة الرياضية، ومبنى البلدية الجديد الذي بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (20.228.534) مليون ريال، وبلغ إجمالي مسطح البناء للمبنى (6528.97) مترًا مربعًا، وأقيم على مساحة (20102) متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، ويضم الإدارات الرئيسية والأقسام الإدارية والفنية التي تم تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة الحديثة.

ورحّب المواطنون بزيارة أمير الرياض للمحافظة، وأكدوا أنها تأتي ضمن زياراته المستمرة للمحافظات؛ لحرصه على الوقوف بنفسه على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتطلع أهالي المحافظة ومراكزها لأن تنتهي معاناتهم؛ من خلال توفير بعض الخدمات الضرورية كافتتاح كليات للبنين والبنات، وإعادة افتتاح مكتب للتعليم العام الذي أغلق قبل سنوات، وتشغيل عدد من الأقسام المهمة في مستشفى مرات العام.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:04 AM

أمير الرياض في مرات.. افتتاح مشاريع واجتماع وحفل وهذه تطلعات الأهالي

زيارة تفقدية ضِمن جولاته للمحافظات يلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة

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فلاح الجوفان - الرياض
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يقوم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة مرات ضمن زياراته لمحافظات المنطقة، ويلتقي خلالها برؤساء المراكز والأجهزة الحكومية وأهالي المحافظة ومراكزها، كما سيعقد اجتماعًا بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ لمناقشة أوجه التنمية والخدمات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ويشرّف أمير منطقة الرياض بعد ذلك، حفلَ الأهالي المُعَد بهذه المناسبة، ويفتتح عددًا من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمجتمع المحلي؛ إذ سيفتتح مبنى المياه، ومبنى الصالة الرياضية، ومبنى البلدية الجديد الذي بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (20.228.534) مليون ريال، وبلغ إجمالي مسطح البناء للمبنى (6528.97) مترًا مربعًا، وأقيم على مساحة (20102) متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، ويضم الإدارات الرئيسية والأقسام الإدارية والفنية التي تم تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة الحديثة.

ورحّب المواطنون بزيارة أمير الرياض للمحافظة، وأكدوا أنها تأتي ضمن زياراته المستمرة للمحافظات؛ لحرصه على الوقوف بنفسه على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتطلع أهالي المحافظة ومراكزها لأن تنتهي معاناتهم؛ من خلال توفير بعض الخدمات الضرورية كافتتاح كليات للبنين والبنات، وإعادة افتتاح مكتب للتعليم العام الذي أغلق قبل سنوات، وتشغيل عدد من الأقسام المهمة في مستشفى مرات العام.

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