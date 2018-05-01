"سعدية" المصرية.. قصة مسنة بدأت بحقيبة مخدرات وانتهت بعمرة

القنصل المصري لـ"سبق": ستعود للقاهرة.. شكراً للسطات السعودية

كشف القنصل المصري بجدة الدكتور حازم رمضان لـ"سبق" أن السيدة المصرية سعدية عبدالسلام حماد العاصي "72 عاماً" والتي تم القبض عليها بمطار ينبع في 20 مارس الماضي وبحوزتها حبوب مخدرة وثبتت براءتها، قد تمكنت من أداء العمرة، مساء أمس، بعد أن تم الإفراج عنها.

وأشار "رمضان" إلى أنها ستقوم بزيارة المدينة المنورة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم العودة إلى مصر في أقرب فرصة ممكن إن شاء الله.

وأوضح أن القنصلية في جدة قامت بالتنسيق مع السلطات السعودية في كل من النيابة العامة ووزارة الخارجية، وتم الإفراج عنها بعد وصول أصول التحقيقات التي تثبت براءتها من النيابة العامة المصرية.

وقال "رمضان": "السيدة بريئة تماماً، وأنا أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية على التعاون والتفهم والتعامل الإنساني".

وكانت المسنة "سعدية"، قد أحضرت حقيبة بها حبوب مخدرة سلمها لها شخص في مصر مغرراً إياها بأداء مناسك العمرة؛ فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرئيس فى القضية، واعترف بإعطاء الحقيبة لها وبها الحبوب المخدرة أثناء سفرها لأداء المناسك؛ لتسليمها لأحد الأشخاص بالمطار.