50 ألف ريال ومتابعة علاج.. "ذات البين" بالليث تدخل على خط "صعق طفل داخل كبينة الكهرباء"

الوالد ينتظر من الجهات المختصة التحقيق في الحادثة

دخلت لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الليث على الخط في حادثة الطفل ذي الأعوام الأربعة والذي تعرّض لصعق كهربائي داخل " كابينة كهرباء " مطلع الشهر الماضي؛ تسببت في إلحاق الضرر به ونقله للمستشفى، بعد أن تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات مكشوفة دون إحكامها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " سبق " فإن عدداً من منسوبي لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة استطاعوا تقريب وجهات النظر بين الشركة المتعاقدة مع الكهرباء ووالد الطفل، لينتهي الأمر بدفع مبلغ وقدره 50 ألف ريال لوالد الطفل مع التكفل بمتابعة علاجه.

في حين ينتظر والد الطفل "إبراهيم البركاتي" من الجهات المختصة التحقيق في الحادثة؛ معتبراً ما قامت به اللجنة هو مبادرة لا تعفي المتسببين في الحادثة من المساءلة.

وكانت شركة الكهرباء بالليث شرعت الأسبوع الماضي في استبدال "كابينة كهرباء" تسببت في صعق طفل في الرابعة من عمره داخلها؛ بعد أن تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكامها؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالطفل ونقله للمستشفى لتلقي العلاج؛ عقب ساعات من نشر "سبق" خبراً الأسبوع الماضي بعنوان "بعد أن تركها عمال الصيانة مكشوفة.. إصابة طفل بصعق كهربائي داخل كابينة كهرباء بالليث"، حمَّل فيه والد طفل بمحافظة الليث شركة الكهرباء بالمحافظة المسؤولية عن تعرُّض طفله البالغ من العمر أربع سنوات للصعق الكهربائي داخل "كابينة كهرباء" بالقرب من منزله؛ إذ تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكام؛ ما تسبب في إصابة طفله ونقله للمستشفى.

ولا يزال الطفل يعاني أمراضاً من جراء الصعق؛ أبرزها ارتفاع في إنزيمات الكبد، إضافة لإصابته بداء السكري، وسط مطالبات من والد الطفل بالتحقيق عاجلاً من أعلى جهة مسؤولة مع المتسبّبين في إصابة طفلة بأمراض قد تلازمه طوال حياته، وتعريض حياة أبنائه للخطر، إلى جانب مطالبته بالتعويض عن الأذى النفسي الذي لحق به وأسرته كاملة من جراء إصابة طفلهم الذي لا يزال يعاني ذلك الصعق الكهربائي، وهو بحاجة إلى عناية ورعاية طبية.