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أمانة العاصمة المقدسة تسلم هيئة الآثار والسياحة شواهد قبور مكة

بحضور الأمين والوكلاء

سلمت أمانة العاصمة المقدسة شواهد القبور إلى جهة الاختصاص المتمثلة في هيئة الآثار والسياحة والتراث الوطني، وذلك بحضور أمين العاصمة المقدسة، ووكيل الأمين للخدمات.


وكانت أمانة العاصمة المقدسة كشفت عن عثورها أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة؛ على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

أمانة العاصمة المقدسة هيئة الآثار والسياحة والتراث الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تسلم هيئة الآثار والسياحة شواهد قبور مكة
سبق

سلمت أمانة العاصمة المقدسة شواهد القبور إلى جهة الاختصاص المتمثلة في هيئة الآثار والسياحة والتراث الوطني، وذلك بحضور أمين العاصمة المقدسة، ووكيل الأمين للخدمات.


وكانت أمانة العاصمة المقدسة كشفت عن عثورها أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة؛ على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:16 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:29 PM

أمانة العاصمة المقدسة تسلم هيئة الآثار والسياحة شواهد قبور مكة

بحضور الأمين والوكلاء

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
466

سلمت أمانة العاصمة المقدسة شواهد القبور إلى جهة الاختصاص المتمثلة في هيئة الآثار والسياحة والتراث الوطني، وذلك بحضور أمين العاصمة المقدسة، ووكيل الأمين للخدمات.


وكانت أمانة العاصمة المقدسة كشفت عن عثورها أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة؛ على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

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