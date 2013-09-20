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توقيع عقد بين "الخطوط السعودية للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم

في إطار الحرص على تقديم خدمة الضيافة في قطار "الشمال والشرق"

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في بيان لها على "تداول" عن إبرام عقد لها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، يمتد لثلاثة سنوات ميلادية؛ لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتريات ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75,000,000 ريال سعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين"، وجدي بن محمد الغبان: العقد المُبرم مع "سار"، يأتي امتدادًا للعلاقة الإيجابية التكاملية المترسخة بين شركة الخطوط السعودية للتموين والسكك الحديدية في المملكة، والممتدة من ثمان سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ العام 2014.

وأضاف: "التوقيع مع "سار" يُعد مرتكزًا مهمًا، ورسالة تأكيد على محافظة "الخطوط السعودية للتموين" لمركزها الريادي في تقديم خدمات الضيافة على متن قطارات المملكة العربية السعودية، ورفع حصتها السوقية في سوق التموين و الضيافة، وهو ما يلبي تطلعاتها وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، خاصةً أن من إحدى أهداف الشركة الاستراتيجية، بأن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات التموين لمختلف القطاعات في السعودية.

من جهة أخرى، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى "الخطوط السعودية للتموين"، جولين بيسشيو، إلى أن الاتفاقية مع "سار"، بمثابة شهادة حقيقية لنجاح تطبيق إطار الشركة الاستراتيجي، فيما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق؛ وتعزيز استدامة الشركة الربحية، ودعم تحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة التموين و إدارة المرافق".

جدير بالذكر، أنه بموجب العقد المُبرم مع "سار"؛ ستقدم شركة الخطوط السعودية للتموين"، خدماتها ضمن صالات ودرجة رجال الأعمال، والقطار المسائي، ووجبات الطاقم، ووجبات درجات الضيافة "عربات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع عقد بين "الخطوط السعودية للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم
سبق

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في بيان لها على "تداول" عن إبرام عقد لها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، يمتد لثلاثة سنوات ميلادية؛ لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتريات ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75,000,000 ريال سعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين"، وجدي بن محمد الغبان: العقد المُبرم مع "سار"، يأتي امتدادًا للعلاقة الإيجابية التكاملية المترسخة بين شركة الخطوط السعودية للتموين والسكك الحديدية في المملكة، والممتدة من ثمان سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ العام 2014.

وأضاف: "التوقيع مع "سار" يُعد مرتكزًا مهمًا، ورسالة تأكيد على محافظة "الخطوط السعودية للتموين" لمركزها الريادي في تقديم خدمات الضيافة على متن قطارات المملكة العربية السعودية، ورفع حصتها السوقية في سوق التموين و الضيافة، وهو ما يلبي تطلعاتها وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، خاصةً أن من إحدى أهداف الشركة الاستراتيجية، بأن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات التموين لمختلف القطاعات في السعودية.

من جهة أخرى، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى "الخطوط السعودية للتموين"، جولين بيسشيو، إلى أن الاتفاقية مع "سار"، بمثابة شهادة حقيقية لنجاح تطبيق إطار الشركة الاستراتيجي، فيما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق؛ وتعزيز استدامة الشركة الربحية، ودعم تحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة التموين و إدارة المرافق".

جدير بالذكر، أنه بموجب العقد المُبرم مع "سار"؛ ستقدم شركة الخطوط السعودية للتموين"، خدماتها ضمن صالات ودرجة رجال الأعمال، والقطار المسائي، ووجبات الطاقم، ووجبات درجات الضيافة "عربات".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
05:49 PM

توقيع عقد بين "الخطوط السعودية للتموين" و"سار" يمتد 3 أعوم

في إطار الحرص على تقديم خدمة الضيافة في قطار "الشمال والشرق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في بيان لها على "تداول" عن إبرام عقد لها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، يمتد لثلاثة سنوات ميلادية؛ لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتريات ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، بقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75,000,000 ريال سعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للتموين"، وجدي بن محمد الغبان: العقد المُبرم مع "سار"، يأتي امتدادًا للعلاقة الإيجابية التكاملية المترسخة بين شركة الخطوط السعودية للتموين والسكك الحديدية في المملكة، والممتدة من ثمان سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ العام 2014.

وأضاف: "التوقيع مع "سار" يُعد مرتكزًا مهمًا، ورسالة تأكيد على محافظة "الخطوط السعودية للتموين" لمركزها الريادي في تقديم خدمات الضيافة على متن قطارات المملكة العربية السعودية، ورفع حصتها السوقية في سوق التموين و الضيافة، وهو ما يلبي تطلعاتها وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، خاصةً أن من إحدى أهداف الشركة الاستراتيجية، بأن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات التموين لمختلف القطاعات في السعودية.

من جهة أخرى، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين والمرافق لدى "الخطوط السعودية للتموين"، جولين بيسشيو، إلى أن الاتفاقية مع "سار"، بمثابة شهادة حقيقية لنجاح تطبيق إطار الشركة الاستراتيجي، فيما يتعلق بتنمية قطاع التموين وإدارة المرافق؛ وتعزيز استدامة الشركة الربحية، ودعم تحقيق التوازن النوعي بين أنشطة تموين الطائرات، وأنشطة التموين و إدارة المرافق".

جدير بالذكر، أنه بموجب العقد المُبرم مع "سار"؛ ستقدم شركة الخطوط السعودية للتموين"، خدماتها ضمن صالات ودرجة رجال الأعمال، والقطار المسائي، ووجبات الطاقم، ووجبات درجات الضيافة "عربات".

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