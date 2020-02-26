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الرئيس اليمني: الانقلابيون لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم

أكد أنهم يناورون لكسب الوقت للإعداد لمعركة جديدة

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن حكومته ستعمل مع الجميع؛ من أجل تحقيق تطلعات السلام في بلاده.

وأشاد، خلال لقائه، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن.

وأكد "هادي" حرصه ومتابعته من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وأشار إلى أن "الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك إلا حين ما يشعرون بحاجتهم إلى مناورات؛ لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة".

الرئيس اليمني

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الرئيس اليمني: الانقلابيون لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم
سبق

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن حكومته ستعمل مع الجميع؛ من أجل تحقيق تطلعات السلام في بلاده.

وأشاد، خلال لقائه، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن.

وأكد "هادي" حرصه ومتابعته من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وأشار إلى أن "الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك إلا حين ما يشعرون بحاجتهم إلى مناورات؛ لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة".

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:00 PM

الرئيس اليمني: الانقلابيون لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم

أكد أنهم يناورون لكسب الوقت للإعداد لمعركة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن حكومته ستعمل مع الجميع؛ من أجل تحقيق تطلعات السلام في بلاده.

وأشاد، خلال لقائه، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن.

وأكد "هادي" حرصه ومتابعته من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وأشار إلى أن "الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم بذلك إلا حين ما يشعرون بحاجتهم إلى مناورات؛ لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة".

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