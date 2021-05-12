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خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

في تغريدة ‏"الزمامي" تزامناً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين

كشف الكاتب الدكتور أحمد الزمامي أن عدد المتبرعين المحتملين في السعودية خلال الـ33 عاماً الماضية بلغ 13731 متبرعاً.

وكتب "الزمامي" تغريدة تزامناً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بالتبرع بالأعضاء.

وأشار أن عدد المتبرعين المحتملين في برنامج التبرع بالأعضاء من 1986م حتى 2019م في السعودية جاوز 13 ألف متبرع.

وقد جاءت نسب التبرع كالتالي: ‏52% سعوديين و48% غير سعوديين، و79%من الرجال و21% من النساء، وتوقع "الزمامي" أن إعلان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- سيقفز بالأرقام.

وكان الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة قد شهد إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقيادته والاقتداء بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية
سبق

كشف الكاتب الدكتور أحمد الزمامي أن عدد المتبرعين المحتملين في السعودية خلال الـ33 عاماً الماضية بلغ 13731 متبرعاً.

وكتب "الزمامي" تغريدة تزامناً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بالتبرع بالأعضاء.

وأشار أن عدد المتبرعين المحتملين في برنامج التبرع بالأعضاء من 1986م حتى 2019م في السعودية جاوز 13 ألف متبرع.

وقد جاءت نسب التبرع كالتالي: ‏52% سعوديين و48% غير سعوديين، و79%من الرجال و21% من النساء، وتوقع "الزمامي" أن إعلان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- سيقفز بالأرقام.

وكان الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة قد شهد إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقيادته والاقتداء بهم.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
05:27 PM

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

في تغريدة ‏"الزمامي" تزامناً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,143

كشف الكاتب الدكتور أحمد الزمامي أن عدد المتبرعين المحتملين في السعودية خلال الـ33 عاماً الماضية بلغ 13731 متبرعاً.

وكتب "الزمامي" تغريدة تزامناً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بالتبرع بالأعضاء.

وأشار أن عدد المتبرعين المحتملين في برنامج التبرع بالأعضاء من 1986م حتى 2019م في السعودية جاوز 13 ألف متبرع.

وقد جاءت نسب التبرع كالتالي: ‏52% سعوديين و48% غير سعوديين، و79%من الرجال و21% من النساء، وتوقع "الزمامي" أن إعلان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- سيقفز بالأرقام.

وكان الموقع الإلكتروني للتبرع بالأعضاء في المملكة قد شهد إقبالاً كثيفًا؛ ما أدى إلى حدوث بعض المشاكل التقنية به؛ الأمر الذي يؤكد مدى ارتباط الشعب السعودي بقيادته والاقتداء بهم.

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