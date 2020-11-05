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وسط انهيارات متسارعة للحوثيين.. "الشرعية" تحرر مواقع إستراتيجية في الجوف

كبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الخميس)، تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني تقدمت شرقي مدينة الحزم، عاصمة الجوف، وبسطت سيطرتها على أكثر من خمسة كيلو مترات وتأمينها بشكل كامل.

وبينت المصادر أن التقدمات نتجت عن عملية هجومية مباغتة، نفذها الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية غربي معسكر الخنجر، واستعاد خلالها مواقع إستراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع.

وأضافت أن الجیش الوطني في جبهة الخنجر أفشل محاولات الميليشيا المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الإستراتيجي وبين منطقة المهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة في المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط انهيارات متسارعة للحوثيين.. "الشرعية" تحرر مواقع إستراتيجية في الجوف
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الخميس)، تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني تقدمت شرقي مدينة الحزم، عاصمة الجوف، وبسطت سيطرتها على أكثر من خمسة كيلو مترات وتأمينها بشكل كامل.

وبينت المصادر أن التقدمات نتجت عن عملية هجومية مباغتة، نفذها الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية غربي معسكر الخنجر، واستعاد خلالها مواقع إستراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع.

وأضافت أن الجیش الوطني في جبهة الخنجر أفشل محاولات الميليشيا المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الإستراتيجي وبين منطقة المهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة في المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:40 PM

وسط انهيارات متسارعة للحوثيين.. "الشرعية" تحرر مواقع إستراتيجية في الجوف

كبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الخميس)، تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني تقدمت شرقي مدينة الحزم، عاصمة الجوف، وبسطت سيطرتها على أكثر من خمسة كيلو مترات وتأمينها بشكل كامل.

وبينت المصادر أن التقدمات نتجت عن عملية هجومية مباغتة، نفذها الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الحوثية غربي معسكر الخنجر، واستعاد خلالها مواقع إستراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع.

وأضافت أن الجیش الوطني في جبهة الخنجر أفشل محاولات الميليشيا المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الإستراتيجي وبين منطقة المهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة في المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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