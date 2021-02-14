قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة. جاء ذلك في تغريدة على ‏‏الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.

"الكهرباء": في حال انقطاع التيار تكون أولوية إعادة الخدمة للمستهلك من ذوي الحاجة الماسة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-14 قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة.

جاء ذلك في تغريدة على ‏‏الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 05:00 PM

"الكهرباء": في حال انقطاع التيار تكون أولوية إعادة الخدمة للمستهلك من ذوي الحاجة الماسة





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قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء: في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة، فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة.

جاء ذلك في تغريدة على ‏‏الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.