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طائرة عسكرية سعودية تنقل 19 مواطنًا يمنيًّا إلى "سقطرى" بعد فقدانهم بالبحر منذ أسبوعَيْن

تعطل بهم قارب "المنار" في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة وتم إنقاذهم

خصصت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية سعودية خاصة لنقل (١٩) من المواطنين اليمنيين، بينهم نساء وأطفال من أبناء أرخبيل (سقطرى)، من مطار الغيضة الدولي إلى محافظة سقطرى اليمنية.

والمواطنون اليمنيون الذين تم نقلهم جوًّا بمبادرة إنسانية من التحالف تعطل بهم القارب البحري "المنار" في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة، وتم العثور عليهم وإنقاذهم بعد أسبوعَيْن من فقدان التواصل معهم، ونقلهم إلى مدينة الغيضة، ومنها قام التحالف لنقلهم اليوم جوًّا إلى جزيرة سقطرى لإنهاء معاناتهم.

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طائرة عسكرية سعودية تنقل 19 مواطنًا يمنيًّا إلى "سقطرى" بعد فقدانهم بالبحر منذ أسبوعَيْن
سبق

خصصت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية سعودية خاصة لنقل (١٩) من المواطنين اليمنيين، بينهم نساء وأطفال من أبناء أرخبيل (سقطرى)، من مطار الغيضة الدولي إلى محافظة سقطرى اليمنية.

والمواطنون اليمنيون الذين تم نقلهم جوًّا بمبادرة إنسانية من التحالف تعطل بهم القارب البحري "المنار" في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة، وتم العثور عليهم وإنقاذهم بعد أسبوعَيْن من فقدان التواصل معهم، ونقلهم إلى مدينة الغيضة، ومنها قام التحالف لنقلهم اليوم جوًّا إلى جزيرة سقطرى لإنهاء معاناتهم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:34 PM

طائرة عسكرية سعودية تنقل 19 مواطنًا يمنيًّا إلى "سقطرى" بعد فقدانهم بالبحر منذ أسبوعَيْن

تعطل بهم قارب "المنار" في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة وتم إنقاذهم

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
8,752

خصصت قيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية سعودية خاصة لنقل (١٩) من المواطنين اليمنيين، بينهم نساء وأطفال من أبناء أرخبيل (سقطرى)، من مطار الغيضة الدولي إلى محافظة سقطرى اليمنية.

والمواطنون اليمنيون الذين تم نقلهم جوًّا بمبادرة إنسانية من التحالف تعطل بهم القارب البحري "المنار" في عرض البحر أثناء إبحارهم إلى الجزيرة، وتم العثور عليهم وإنقاذهم بعد أسبوعَيْن من فقدان التواصل معهم، ونقلهم إلى مدينة الغيضة، ومنها قام التحالف لنقلهم اليوم جوًّا إلى جزيرة سقطرى لإنهاء معاناتهم.

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