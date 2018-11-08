النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من حائل

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير سلطان بن منصور بن ناصر، والأمير متعب بن مشعل بن متعب، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز

كما وصل في معيته - أيده الله -، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من حائل
سبق

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير سلطان بن منصور بن ناصر، والأمير متعب بن مشعل بن متعب، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز

كما وصل في معيته - أيده الله -، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
06:27 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:11 PM

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من حائل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
9,286

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض مساء اليوم قادماً من منطقة حائل.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير سلطان بن منصور بن ناصر، والأمير متعب بن مشعل بن متعب، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز

كما وصل في معيته - أيده الله -، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة