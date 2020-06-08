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"القصبي" بارك انطلاق قناة "ذكريات".. مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه رقم "17"

أثنى على جهود الهيئة للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر الاتصال المرئي، اجتماعه "17" بالرياض، برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة أعضاء المجلس.

وأثنى "القصبي"، في مستهل الاجتماع، على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات مثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة، بالإضافة إلى جملة من الأعمال المؤثرة التي لاقت استحسان المشاهدين من خلال ما أكدته الاستطلاعات وأعداد المشاهدات لقناتي "السعودية" و"SBC"، خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما بارك لأعضاء المجلس انطلاق قناة "ذكريات" التي حصدت تفاعلاً كبيراً من المشاهدين في منازلهم من خلال عرض أعمال التلفزيون السعودي القديمة.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرز التوصيات الخاصة حيالها منها الموافقة على إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل الجانب الإداري والمالي والبرامجي والاستثماري للهيئة والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2019م والموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية جزر القمر والخاصة بإعادة بث قناة القرآن الكريم على التلفزيون القمري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإعلام، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنويع فيما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية ودولية على مختلف الأصعدة.

إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" بارك انطلاق قناة "ذكريات".. مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه رقم "17"
سبق

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر الاتصال المرئي، اجتماعه "17" بالرياض، برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة أعضاء المجلس.

وأثنى "القصبي"، في مستهل الاجتماع، على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات مثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة، بالإضافة إلى جملة من الأعمال المؤثرة التي لاقت استحسان المشاهدين من خلال ما أكدته الاستطلاعات وأعداد المشاهدات لقناتي "السعودية" و"SBC"، خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما بارك لأعضاء المجلس انطلاق قناة "ذكريات" التي حصدت تفاعلاً كبيراً من المشاهدين في منازلهم من خلال عرض أعمال التلفزيون السعودي القديمة.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرز التوصيات الخاصة حيالها منها الموافقة على إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل الجانب الإداري والمالي والبرامجي والاستثماري للهيئة والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2019م والموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية جزر القمر والخاصة بإعادة بث قناة القرآن الكريم على التلفزيون القمري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإعلام، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنويع فيما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية ودولية على مختلف الأصعدة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:16 PM

"القصبي" بارك انطلاق قناة "ذكريات".. مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه رقم "17"

أثنى على جهود الهيئة للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر الاتصال المرئي، اجتماعه "17" بالرياض، برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة أعضاء المجلس.

وأثنى "القصبي"، في مستهل الاجتماع، على جهود الهيئة وما تقدمه من مبادرات مثرية للنهوض بمحتوى الإعلام السعودي وتعزيزه بالمواد التفاعلية والثقافية المهمة، بالإضافة إلى جملة من الأعمال المؤثرة التي لاقت استحسان المشاهدين من خلال ما أكدته الاستطلاعات وأعداد المشاهدات لقناتي "السعودية" و"SBC"، خلال الفترة الماضية خاصة في شهر رمضان المبارك.

كما بارك لأعضاء المجلس انطلاق قناة "ذكريات" التي حصدت تفاعلاً كبيراً من المشاهدين في منازلهم من خلال عرض أعمال التلفزيون السعودي القديمة.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرز التوصيات الخاصة حيالها منها الموافقة على إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل الجانب الإداري والمالي والبرامجي والاستثماري للهيئة والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2019م والموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية جزر القمر والخاصة بإعادة بث قناة القرآن الكريم على التلفزيون القمري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإعلام، أهمية العمل باستمرار لتطوير الأعمال والتنويع فيما يتم تقديمه عبر الإعلام السعودي، ورفع مستوى الوعي حول ما تقدمه المملكة من جهود محلية وإقليمية ودولية على مختلف الأصعدة.

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