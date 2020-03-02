ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.

رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

مجلس الأئمة الأسترالي يرحب بإجراءات المملكة لحماية المعتمرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-02 رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا". ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 02:06 PM

مجلس الأئمة الأسترالي يرحب بإجراءات المملكة لحماية المعتمرين دعا إلى الالتزام بها لأنها تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة





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رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.