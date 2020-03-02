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مجلس الأئمة الأسترالي يرحب بإجراءات المملكة لحماية المعتمرين

دعا إلى الالتزام بها لأنها تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة

رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.

مجلس الأئمة الأسترالي المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الأئمة الأسترالي يرحب بإجراءات المملكة لحماية المعتمرين
سبق

رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:06 PM

مجلس الأئمة الأسترالي يرحب بإجراءات المملكة لحماية المعتمرين

دعا إلى الالتزام بها لأنها تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب مجلس الأئمة الأسترالي بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس "كورونا".

ودعا المجلس، في بيان صدر عنه اليوم، المسلمين في أستراليا ودول الجوار إلى الالتزام بهذه الإجراءات التي تنطلق من تعاليم ونصوص شرعية واضحة وتهدف لحمايتهم من أي مكروه.

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