"ابتسم تؤجر" .. حملة في ساحات المسجد النبوي ضمن مبادرة خير أمة

تهدف إلى نشر الابتسامة وزرع روح التفاؤل وتوزيع الهدايا وماء زمزم

ضمن مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة), قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون الزيارة بتفعيل قيمة العطاء من خلال حملتها (ابتسم تؤجر), وذلك في ساحات المسجد النبوي بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري.

وأكّد مدير إدارة شؤون الزيارة ناصر الهجاري؛ أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق بين الزوّار، إضافة إلى نشر الابتسامة وزرع روح التفاؤل وتوزيع الهدايا وماء زمزم على الزوّار.

يأتي ذلك حرصاً على إنفاذ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.