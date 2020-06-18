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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.

الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
سبق

اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:49 PM

مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.

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