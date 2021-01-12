النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسمياً.. فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اليوم

بعد إعلان رفع الحظر الجوي الذي استمر ثلاث سنوات

أكّد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير؛ فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي على الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير؛ في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحاً أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري استئناف الرحلات مع مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لإعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، لكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رسمياً.. فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اليوم
سبق

أكّد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير؛ فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي على الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير؛ في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحاً أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري استئناف الرحلات مع مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لإعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، لكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:52 AM

رسمياً.. فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اليوم

بعد إعلان رفع الحظر الجوي الذي استمر ثلاث سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
627

أكّد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور أشرف نوير؛ فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي على الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير؛ في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحاً أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري استئناف الرحلات مع مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لإعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، لكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة