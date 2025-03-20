كوريا الجنوبية: 87 إصابة جديدة بـ "كورونا" والوفيات ترتفع إلى 94 حالة

تشاد والنيجر تعلنان تسجيل أولى حالات إصابة بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، إصابة 87 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال اليوم السابق؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و652 شخصاً.

وأكّد المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة من الفيروس في البلاد، إلى 94 حالة بعد وفاة 3 حالات جديدة أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن 286 حالة مصابة تعافت من المرض، أمس؛ ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى ألفين و233 شخصاً.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو؛ ظهور أولى حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في بلاده.

ودعا الرئيس النيجري جميع المواطنين، إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة على منع انتشار الفيروس.

كما أكّدت حكومة تشاد رصد أولى حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى أن الحالة تعود لمغربي دخل البلاد قادماً من الكاميرون، ولم تذكر الحكومة تفاصيل أخرى.