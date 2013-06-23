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"الزكاة" تدعو الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية لمراجعة الدليل المبسط

في إطار سعي "الهيئة" لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة التقنية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الصفحة الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

ويتضمن الدليل متطلبات الالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها، بالإضافة إلى الفواتير الضريبية بنوعيها الفاتورة الضريبية والتي تُصدر غالباً من منشأة لأخرى، والفاتورة الضريبية المبسطة والتي تُستخدم غالباً بين المنشأة والفرد المستهلك.
ويشتمل كذلك على طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والأمور التي يجب على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تجنبها عند دخول اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من 4 ديسمبر من العام الجاري.

ويمكن للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) الاطلاع على أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إذ بينت الهيئة بأن الأسئلة يتم تحديثها بشكل مستمر.

جاء نشر الهيئة للدليل المبسط الخاص بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في إطار سعيها لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة، حيث تقوم الهيئة في ذات الشأن بعقد ورش عمل توعوية وتعريفية بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

ودعت "الزكاة" المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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"الزكاة" تدعو الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية لمراجعة الدليل المبسط
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة التقنية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الصفحة الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

ويتضمن الدليل متطلبات الالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها، بالإضافة إلى الفواتير الضريبية بنوعيها الفاتورة الضريبية والتي تُصدر غالباً من منشأة لأخرى، والفاتورة الضريبية المبسطة والتي تُستخدم غالباً بين المنشأة والفرد المستهلك.
ويشتمل كذلك على طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والأمور التي يجب على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تجنبها عند دخول اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من 4 ديسمبر من العام الجاري.

ويمكن للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) الاطلاع على أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إذ بينت الهيئة بأن الأسئلة يتم تحديثها بشكل مستمر.

جاء نشر الهيئة للدليل المبسط الخاص بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في إطار سعيها لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة، حيث تقوم الهيئة في ذات الشأن بعقد ورش عمل توعوية وتعريفية بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

ودعت "الزكاة" المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:05 PM

"الزكاة" تدعو الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية لمراجعة الدليل المبسط

في إطار سعي "الهيئة" لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة التقنية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الصفحة الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

ويتضمن الدليل متطلبات الالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومراحل تطبيقها، بالإضافة إلى الفواتير الضريبية بنوعيها الفاتورة الضريبية والتي تُصدر غالباً من منشأة لأخرى، والفاتورة الضريبية المبسطة والتي تُستخدم غالباً بين المنشأة والفرد المستهلك.
ويشتمل كذلك على طريقة عمل الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والأمور التي يجب على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تجنبها عند دخول اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من 4 ديسمبر من العام الجاري.

ويمكن للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) الاطلاع على أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إذ بينت الهيئة بأن الأسئلة يتم تحديثها بشكل مستمر.

جاء نشر الهيئة للدليل المبسط الخاص بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) في إطار سعيها لتبسيط الأنظمة واللوائح وتسهيل الالتزام على المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة، حيث تقوم الهيئة في ذات الشأن بعقد ورش عمل توعوية وتعريفية بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

ودعت "الزكاة" المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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