"الصحة": هذه الأدوية تخفف أعراض كورونا داخل المنزل.. ولا يوجد علاج حاليًا

ردًا على مغرّد يسأل عن الأدوية التي يجب الحصول عليها وقت الإصابة بالفيروس

نصحت وزارة الصحة بأخذ أدوية بإمكانها تخفيف حدة أعراض فيروس كورونا المستجد في المنزل، مؤكدة أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة ردًا على مغرد يسأل عن ما هي الأدوية التي يجب أخذها وقت الإصابة بكورونا لتجيب "الصحة_937" بقولها: لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا، ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي، عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

وأضافت: ‏‎شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق والاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام غير الصحي، وإذا كنت تعاني من السعال؛ يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

وتابعت: ‏‎المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد تكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين "سي" وفيتامين "د" والزنك، ولكن لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب المعالج.