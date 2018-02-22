موقعة قتلى وجرحى.. القوات اليمنية تصد هجمات للحوثي في تعز

وحدات الجيش أفشلت محاولة تسلل في منطقتيْ عصيفرة والأربعين

تصدى الجيش اليمني في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، لعدة هجمات متفرقة شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدفت مواقعه في شمال وشرق المدينة.

وقال بيان صادر عن قيادة محور تعز: مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة، تَمَكّنت خلالها قوات الجيش من صد الهجمات وإفشالها.

وأضاف: وحدات من الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيا في منطقتيْ عصيفرة والأربعين شمال المدينة، بعد مواجهات عنيفة.

وأردف البيان: في جبهة صبر أحبط الجيش اليمني هجوماً للميليشيا على تلة العصيد شرق صبر.

وتابع: في الجبهة الغربية من محافظة تعز، تَصَدّت قوات الجيش اليمني لهجمات للميليشيا على مواقع في جبل رحنق، تحت غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي.

وأشار مصدر عسكري إلى اندلاع مواجهات مباشرة في محيط الجبل التابع لمديرية مقبنة، سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيا، وتم إجبار الباقين من عناصرها على التراجع والانسحاب.

وشهد الاتجاه الجنوبي للمديرية، معارك بين الجانبين في محيط جبل قبهان؛ أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل سبعة وإصابة عدد آخر من الجرحى.